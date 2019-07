Zalando s’installe aux Pays-Bas plutôt qu’en Wallonie: Comeos déplore le choix et dénonce le manque de flexibilité

Le géant allemand de l’e-commerce Zalando a lancé la construction de son nouveau centre de distribution à Bleiswijk, entre Zoetermeer et Rotterdam, aux Pays-Bas.

Ce centre, longtemps convoité par la Wallonie, fera 140.000 mètres carrés soit l’équivalent de 19 terrains de football et occupera 1.500 personnes.

Après deux ans de négociations avec Zalando, la Wallonie – et plus précisément la ville de Dour – avait été écartée l’an dernier, en fin de course, pour accueillir ce nouveau centre logistique. Si l’on savait à l’époque que le choix de l’entreprise s’était porté sur les Pays-Bas, on ignorait encore la localisation exacte du futur centre. Celui-ci s’installe sur l’ancien site de FloraHolland.

Comeos (qui représente le commerce et les services en Belgique) profite de l’information pour déplorer une nouvelle perte pour la Wallonie.

«C’est la énième fois que nous perdons des emplois au profit de l’étranger», constate Dominique Michel, CEO de la fédération du commerce Comeos.

«Nous le regrettons énormément. Il s’agit d’un triste exemple à ajouter à la carte que nous avons établie et qui montre clairement que tous les grands acteurs décident les uns après les autres d’installer leur centre de distribution juste de l’autre côté de la frontière belge. Ces dernières années, nous avons ainsi déjà perdu plus de 17.500 emplois», communique Comeos dans un communiqué.

Comeos rappelle qu’il a déjà dénoncé à plusieurs reprises le manque de flexibilité dans la législation du travail chez nous, ainsi que les coûts salariaux qui demeurent toujours un problème.