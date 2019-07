VIDÉOS | Le «Bottle Cap Challenge», le défi qui amusent les stars

Lancé il y a dix jours, le nouveau challenge viral fait des émules parmi les célébrités.

Champion de taekwondo, Master Fa n’imaginait sans doute pas créer un nouveau phénomène de mode en lançant son «Bottle Cap Challenge». Et pourtant, une grosse semaine après avoir posté une vidéo où il débouche une bouteille d’eau à l’aide d’un coup de pied circulaire, son défi fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et ce, grâce notamment à Jason Statham et Conor McGregor.

Tagués dans la vidéo originelle du taekwondoïste, les deux athlètes ont propulsé le «Bottle Cap Challenge» en tête des tendances en tentant (et réussissant) le même défi.

Il n’a pas fallu attendre longtemps pour que d’autres internautes, stars ou inconnus, tentent leur chance.

Mais si les artistes John Mayer, Ellie Goulding ou encore Ryan Reynolds ont marqué les esprits, c’est pourtant le «Bottle Cap Challenge» de l’acteur Donnie Yen, à l’aveugle, qui risque bien de mettre tout le monde d’accord.