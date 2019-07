Gianluigi Buffon passe la visite médicale à la Juventus

Gianluigi Buffon, 41 ans, est déjà de retour à la Juventus, championne d’Italie en titre.

En fin de contrat au Paris Saint-Germain, l’ex-gardien de la squadra azzurra passe en effet ce jeudi matin sa visite médicale à la Juve, avant de s’engager pour une saison. Avec un statut de gardien numéro 2 derrière le Polonais Wojciech Szczesny, 29 ans, qui l’a (très bien) remplacé la saison dernière. Buffon était sur place dès 9 heures, attendu par une centaine de fans.

Gardien de la Juve pendant dix-sept saisons de 2001 à 2018, il ne revient que comme joueur, à ce stade du moins.

Au Paris Saint-Germain, où il était en concurrence avec Alphonse Areola, Gigi Buffon, champion du monde avec l’Italie en 2006, et neuf fois champions d’Italie avec la Juve, aura disputé en tout 25 matchs (5 en Ligue des champions, 17 en championnat, 1 en Coupe de France, 1 en Coupe de la Ligue plus le Trophée des champions) et encaissé 25 buts.

Il disposait d’une année de contrat supplémentaire en option pour la saison à venir mais «d’un commun accord» entre Buffon et le PSG, et après plusieurs semaines de réflexion, cette option n’avait pas été activée.