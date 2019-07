Terrible collision hier mercredi soir rue de Braives, à Marneffe. Il était 20 h 25 lorsque les pompiers de la zone de secours de Hesbaye ont été appelés à intervenir sur place. Trois personnes, dont un enfant, ont été blessées et transportées en milieu hospitalier. Certaines étaient plus sérieusement atteintes. On ignore les circonstances exactes de la collision.