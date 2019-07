Conflit en Libye - Washington bloque l'adoption d'une condamnation par le Conseil de sécurité

(Belga) Les Etats-Unis ont empêché mercredi l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une condamnation unanime sur l'attaque meurtrière la veille en Libye d'un camp de détention de migrants, au terme de plus de deux heures de réunion, selon des diplomates.

Aucune explication n'a pu être obtenue dans l'immédiat auprès de la mission américaine sur les raisons du blocage par les Etats-Unis de ce projet de texte proposé par le Royaume-Uni, qui appelait aussi à un cessez-le-feu et au retour à un processus politique. Selon une source diplomatique européenne, aucune instruction n'est venue de Washington pour un feu vert définitif à la publication de la déclaration. Pendant la réunion convoquée en urgence à la demande du Pérou, président en exercice du Conseil de sécurité en juillet, tous les participants avaient cependant condamné oralement l'attaque, selon un diplomate s'exprimant sous couvert d'anonymat. Tous avaient aussi souligné la nécessité d'un cessez-le-feu et d'un retour à un dialogue politique, a-t-il ajouté. Sans accuser une partie ou une autre, le projet de texte britannique reprenait l'ensemble de ces éléments et soulignait aussi la profonde préoccupation du Conseil devant l'aggravation de la situation humanitaire en Libye, en réclamant également aux Etats membres de l'ONU un plein respect de l'embargo sur les armes décrété en 2011. En début de réunion, un responsable de l'ONU avait exhorté le Conseil de sécurité à adopter une "position forte pour la paix et la fin de la violence", à défaut de quoi le bilan des victimes civiles continuera à s'accroître en Libye, a rapporté une source onusienne. Ce n'est pas la première fois que le Conseil se révèle dans l'incapacité de prendre une position commune depuis l'offensive début avril du maréchal Khalifa Haftar pour conquérir Tripoli, où siège le Gouvernement d'union nationale (GNA) de Fayez al-Sarraj. (Belga)