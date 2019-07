À Bruxelles, le marché du vélo sportif est au pied du col

De plus en plus de cyclistes sportifs bruxellois participent aux sorties hebdomadaires organisées par les clubs ou certains magasins. Pour s’y distinguer, Jehan a créé sa propre gamme de vêtements cyclistes: Fringale. EdA - Julien RENSONNET

Vêtus de lycra moulant et de chaussettes flashy, ils filent, casquette retroussée, vers les bergs du Pajottenland: les cyclosportifs amateurs reviennent à Bruxelles. Combien sont-ils? Où roulent-ils? Que dépensent-ils? Alors que les vrais pros du Tour de France débarquent, L’Avenir enquête dans cette petite communauté aussi attentive à son look qu’aux automobilistes qui mordent sur leurs pistes cyclables.

Dans la vitrine, un vélo de contre-la-montre anthracite réplique les montures du team pro AG2R. La selle, à scier les peaux de chamois les plus épaisses, est beaucoup plus haute que le guidon, orné de cette figure de proue où les pros du chrono reposent leurs avant-bras. Valeur: 13.000€. «En Belgique, l’achat d’un tel vélo concerne surtout les triathloniens», précise Félix Cordier, vendeur chez Kring, dans le centre de Bruxelles. De l’autre côté de la vitre, trois passants en bavent d’envie.

La boutique de la rue du Vieux Marché aux Grain est la seule à proposer des bécanes haut de gamme dans le Pentagone. Le spot est connu des gros mollets locaux: il est le point de départ de sorties hebdomadaires avalées plein tube. Entre les tuniques Le Coq Sportif qui décalquent les maillots distinctifs du Tour, les casques profilés ou dérivés du skate et les casquettes flashy à penne relevée, le cyclo peut prendre soin de son look. Kring propose des combinés «short-jersey» à 400€ de Pas Normal Studio, marque danoise haut de gamme. Sur la tringle d’en face, ce sont les Italiens de Castelli qui alignent leurs tissus respirants entre 120 et 170€. Rayon chaussures, on coince ses pieds dans les pédales dès 80€. «Mais on peut monter jusqu’à 450 avec les semelles en carbone plus légères», précise Félix Cordier.

Kring se positionne dans le haut de gamme cycliste, et ne s’adresse qu’aux sportifs. EdA - Julien RENSONNET

«Le segment est complètement vierge»

Boris Terlet, boss de Kring: «Il y a trois ans, il n’y avait rien». EdA - Julien RENSONNET «Y a trois ans, y avait rien à Bruxelles: ni pour fédérer, ni pour s’équiper. Aucun magasin spécialisé sport cycliste, c’est problématique», rappelle Boris Terlet, patron de Kring, selon qui «le segment est complètement vierge» dans la capitale. En 2017, Kring introduit donc une dose «sportive» sur un marché jusqu’ici concentré sur le loisir et la mobilité. Sous forme de café, l’idée est de fédérer les gros rouleurs en programmant des «rides», en faisant venir des stars du peloton, en doublant le shop d’un atelier. Ce concept a vécu et, même si la french press chauffe toujours en 2019, Kring s’est recentré sur le magasin, avec une visée haut de gamme.

Le carbone a de moins en moins la cote car il peut se déformer. EdA - Julien RENSONNET L’emblème de cette philosophie, c’est le vélo turquoise aux liserés fluo qui trône dans l’entrée. Une pièce d’orfèvrerie. «C’est une création de l’artisan belge Jaegher. Il ne conçoit les cadres qu’en acier. Leur géométrie se fait en adéquation avec la morphologie du cycliste», détaille Félix Cordier. «Un vélo comme ça, on le garde toute sa vie». Le cadre et la fourche démarrent à 3000€. Le vélo complet peut atteindre 5.500€. «Jaegher, c’est le top du top, mondialement connu, 3e ou 5e au monde», assure Bruno, le boss. «Cet artisanat décolle aussi avec le regain d’intérêt pour l’acier: plus rigide et plus durable que le carbone». Son vendeur va plus loin: «Un vélo sur mesure coûte jusqu’à 25.000€. Certains sont prêts à des folies, du titane ultraléger, du fait main...»

Ce bijou de l’artisan belge Jaegher, en acier, est conçu sur mesure et vaut 5.500€. EdA - Julien RENSONNET

L’artisanat du vélo de course décolle aussi avec le regain d’intérêt pour l’acier: plus rigide et plus durable que le carbone.

Boris Terlet organise aussi une course de pignon fixe au stade Roi Baudouin cet automne, en partenariat avec la ville. EdA - Julien RENSONNET Tous les clients ne prétendent pas concurrencer le budget vélo de l’équipe QuickStep. Dans ce «marché de niche», Bruno Terlet distingue deux catégories de clients. «D’une part le mec qui débute et investit 1000 ou 1500€. Et d’autre part celui qui roule beaucoup et qui veut investir dans le style. Lui, il dépense 6.000 à 15.000€. Des vélos à ce prix-là, on en vend un par mois». Un client moyen tournerait autour de 2.500€. L’idée de Kring: «travailler avec des jeunes marques qui claquent moins en marketing et sont donc moins chères». Et puis «ramener du conseil». Avec quelle ampleur? Le shop rameute 12.000 abonnés sur Facebook et, plus significatif, 500 sur Strava (le réseau social des cyclistes et joggeurs qui permet de comparer ses performances sur des «segments» de route). Le club siglé Kring enfin réunit 150 membres.

Kermesse au boudin

Le signe que le vélo sportif «prend» à Bruxelles doit peut-être se chercher dans le retour du pop-up store que Kring coorganise avec l’équipementier Rapha. La marque britannique au logo manuscrit s’est lancée en 2004. À coups de plans marketing judicieux et de partenariats médiatiques avec le couturier Paul Smith, Apple, le vainqueur de Tour Bradley Wiggins, son équipe Sky ou, en 2019, les rose et marine de Education First qui hébergent le Belge Sep Vanmarcke, Rapha est devenu leader de l’équipement cycliste premium. Mis à part quelques rares magasins (on dit «clubhouses») à LA, Tokyo ou Londres, le business de Rapha se fait essentiellement en ligne. La boutique éphémère de la rue Dansaert en est à sa 2e édition.

Rapha équipe les pros du team Education First et leur maillot rose très reconnaissable. La marque anglaise a participé au renouveau du cyclisme sportif outre-Manche, le rendant cool. EdA - Julien RENSONNET

Dave De Graaf, manager de Rapha Amsterdam: «En Belgique, le vélo sportif reste un monde très traditionnel». EdA - Julien RENSONNET «Le cyclisme s’est popularisé en Angleterre avec les succès de l’équipe nationale et du Team Sky. Le Grand Départ dans le Yorkshire en 2014 a renforcé le phénomène», estime Dave De Graaf, manager de Rapha Amsterdam en charge du projet bruxellois. «Notre marque a grandi dans le même temps. Et y a peut-être participé». Avec ses lignes vintages élégantes et ses possibilités de customisation, l’ambition de la marque est d’ôter au vêtement cycliste son côté kermesse au boudin. «Dans le reste de l’Europe, le cyclisme est populaire depuis longtemps. Surtout en Belgique. Mais c’est un monde très traditionnel», reprend le Néerlandais en sirotant un expresso colombien sorti de sa machine Rocket, la rolls du genre prisée des stars du peloton. «Avec ASO et l’UCI, le Tour de France, ça peut être ennuyeux. Alors on sponsorise des événements comme la Dirty Kanza, au Kansas: tu peux y courir avec tes héros». La course américaine, entre 40 et... 560km, se revendique comme la première à mettre le «gravel» à l’honneur. La discipline se situe quelque part entre notre bon vieux cyclo-cross et le VTT. Elle serait très cool chez les initiés, loin du stress de la compèt et des tentations du dopage. La boutique-atelier Bike Your City, chaussée de Waterloo à Uccle, s’en est fait une spécialité à Bruxelles. Et organise des sorties chaque jeudi en Soignes.

À Bruxelles comme à Londres il y a quelques années, les gens montent en selle, remplacent leur voiture par un vélo. C’est LE sport qui monte. Le Tour va accentuer le mouvement

Et dans les villes, le vélo devient cool? «Ces dernières années, il est sans doute davantage vécu comme un hobby. Ou un mode de vie», reprend le représentant de Rapha. «À Bruxelles comme à Londres il y a quelques années, les gens montent en selle, remplacent leur voiture par un vélo. Les autorités le permettent aussi puisque l’infrastructure s’améliore. Niveau sportif, c’est LE sport qui monte. Le Tour va accentuer le mouvement. Les cyclistes deviennent une communauté comme à Amsterdam, Gand ou Anvers».

Gilet jaune

Dave De Graaf, manager de Rapha Amsterdam: «Avec ASO et l’UCI, le Tour de France, ça peut être ennuyeux. Alors on sponsorise des événements comme la Dirty Kanza, au Kansas: tu peux y courir avec tes héros» EdA - Julien RENSONNET

«Communauté»: on y revient. Pour doper l’identification à sa marque, Rapha a ainsi lancé un club sans frontière. Avec son maillot gris et rose, il réunit 50.000 membres dans le monde et «une cinquantaine en Belgique dont une vingtaine à Bruxelles». À peine de quoi former un team World Tour. Mais tous ces amateurs s’identifient à la marque et sont prêts à dépenser. Au pop-up store de Dansaert, un maillot d’entraînement coûte 100€ et le tissu «super-technique» du team pro Education First 125€. Pour la ligne classique «et ses jolis détails» qui ont fait la célébrité de Rapha, comptez 135€. Une gamme urbaine, plus récente, permet de se distinguer sur les pistes cyclables de la Petite Ceinture avec une veste entre 120€ et 280€. Pas donné pour un gilet jaune.

Mais on viendrait de loin pour s’offrir cette élégance toute britannique: «les magasins du quartier expliquent que d’habitude, leur clientèle est surtout bruxelloise. Mais nous recevons des Wallons et des Flamands, qui visitent donc la rue. C’est bien pour tout le monde», assure Dave De Graaf. On est moyennement convaincu: Dansaert est un spot shopping dont la renommée dépasse depuis longtemps les frontières des 19 communes. Passons. «Le profil de nos clients, c’est entre 20 et 50 ans, avec de l’argent à dépenser. Parmi eux, le segment féminin doit atteindre 20 à 25%. Les livreurs devraient venir nous voir: si tu es sur un vélo tous les jours, tu dois avoir des bons cuissards, sinon bonjour les douleurs...!»

Friterie ou parquet?

Pour Jehan Coppé, l’importance du confort en selle ne signifie pas qu’il faut brader son look. Ce fan de cyclisme roule 200 bornes par semaine sur son cadre vintage, jolie bête de course customisée sur laquelle l’équipe Kelme grimpait dans les années 2000. Pour lui, pas question d’afficher une marque de parquet sur le torse. «Historiquement, le cycliste amateur a trois choix: soit il s’habille avec les sponsors bariolés des friteries et plomberies locales, soit il opte pour une réplique d’un maillot pro, soit il fait ses courses chez Decathlon et ressemble à tout le monde. Tout ça, ça n’a aucun style».

Le cycliste amateur a trois choix: soit il s’habille avec les sponsors des friteries locales, soit avec une réplique d’un maillot pro, soit avec un équipement Decathlon et ressemble à tout le monde.

Jehan Coppé roule 200 bornes par semaine sur son cadre vintage, jolie bête de course customisée. Et il designe lui-même sa gamme de maillots et cuissards: Fringale. EdA - Julien RENSONNET

«Le maillot est vendu avec des manchettes, plus pratiques que les manches longues. Et j’ai recouvert la fermeture éclair d’un tissu». EdA - Julien RENSONNET Plutôt que de se résoudre au compromis, Jehan Coppé a designé sa propre ligne de vêtements : Fringale. «J’ai toujours fait du dessin, du graphisme sur textile et de la customisation de vêtement: pourquoi ne pas créer mes propres maillots et cuissards?», s’est demandé le jeune homme. En 2017, il peint à la main quelques motifs, sélectionne un fabricant en Pologne, dessine une coupe cintrée. Et ses premières créations se mettent en selle. «Mon maillot est moulant, assez aérodynamique: il s’adresse clairement aux sportifs. Un tape en silicone maintient la manche et du mesh permet l’aération de la version été». Le designer ne laisse tomber aucun détail: «Le maillot est vendu avec des manchettes, plus pratiques que les manches longues. Et j’ai recouvert la fermeture éclair d’un tissu». Les motifs sont classy: des crocodiles, des tennismans, des cavaliers, sur fonds vert anglais ou bleu canard. Classe. Et moins cher que les grandes marques premium: 75€ le maillot, 79€ le cuissard.

Chaussettes

Pas question pour Jehan de s’habiller dans la grande chaîne de magasins sportifs où tout le monde s’équipe: dans le peloton des cyclistes amateurs, il veut se distinguer. EdA - Julien RENSONNET

«Cet emplacement, c’est la meilleure pub parce qu’en roulant en peloton, t’as les yeux rivés sur celui de devant». EdA - Julien RENSONNET La joie de Jehan Coppé, c’est de voir le logo Fringale s’afficher sur des fesses qu’il ne connaît pas. «Cet emplacement, c’est la meilleure pub parce qu’en roulant en peloton, t’as les yeux rivés sur celui de devant». Le fan des puncheurs flandriens juge que le cyclisme sportif bruxellois devient «un bel écosystème: avec les livreurs, les clubs, le triathlon, les shops et l’enjeu de la mobilité, des cyclistes qui n’ont pas tous la même vision se parlent et collaborent». Le marché va-t-il s’accroître? «Il y a déjà plusieurs milliers de cyclosportifs à Bruxelles. Le vélo serait le nouveau golf: les PDG s’y mettent le week-end. Mais ce qui marche surtout, c’est de développer des événements, des “rides”, des collaborations».

La gamme Fringale s’est déjà écoulée à 200 exemplaires. Elle devrait vite se compléter avec un cuissard long et une casquette. Mais pas de chaussettes, parce que les imprimés des maillots apportent déjà la touche d’originalité et de couleur recherchée. Pourtant, la chaussette est une niche dans la niche chez les cyclistes. Chez Kring, Félix Cordier ricane: «C’est un truc de fou, les chaussettes! Les mecs sont sapés full black, très sérieux. Et ils te sortent des chaussettes roses ou fluos, avec des lignes et carreaux dans tous les sens». Justement, doit-on y voir un sens? «Sur le vélo, on frime entre copains, mais on est quand même là pour le fun: c’est pas de la compétition, c’est juste du vélo».