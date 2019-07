Gagner au Lotto? Vous pouvez désormais le vivre en direct

Les tirages de la Loterie nationale sont désormais publics et ont lieu depuis un nouveau bâtiment situé place De Brouckère, dans le centre de Bruxelles, indique-t-elle mercredi. Une telle expérience est unique en Europe, assure-t-elle. L’objectif est d’offrir une plus grande transparence et d’être au plus proche des joueurs.

Jusqu’à présent, les différents tirages (Lotto, Joker +, Keno et Pick3) étaient enregistrés dans un studio de Vilvorde «caché de tous». Dorénavant, ils le seront dans un studio transparent installé dans un nouveau bâtiment de la Loterie nationale place De Brouckère, avant d’être diffusés en télévision. Chaque samedi, la diffusion du tirage Lotto sera d’ailleurs accompagnée d’un reportage sur les quelque 800 associations soutenues par la Loterie Nationale.

Le nouveau lieu abrite également un Lottery Shop, où sont proposés différents produits de loterie. C’est aussi là-bas que seront désormais accueillis les grands gagnants.