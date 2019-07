Kate Middleton sort de la loge royale et électrise Wimbledon

Kate Middleton adore le sport et ne manquerait Wimbledon pour rien au monde. Mais d’habitude, elle se place bien en vue dans la loge royale. Cette fois, avant d’assister aux matchs d’Angélique Kerber, Roger Federer et Serena Williams, elle est allée encourager Harriet Dart, sa compatriote et s’est assise au milieu des spectateurs.

La duchesse de Cambridge Kate Middleton a délaissé les confortables fauteuils de la tribune royale de Wimbledon pour assister au match de sa compatriote britannique Harriet Dart, 182e joueuse mondiale, sur un court annexe.

Assise parmi les spectateurs sur un des 318 sièges du petit court numéro 14, elle a vécu le match entourée de la numéro 3 britannique, Katie Boulter et de la capitaine de l’équipe britannique de Fed Cup, Anne Keothavong.

L’épouse du prince William est venue toute seule et portait une robe chemise blanche signée Suzannah rehaussée d’une ceinture noire et d’un sac à main Alexander McQueen.

Grande amatrice de tennis, la duchesse de Cambridge a succédé en 2017 à la reine Elizabeth II en tant que présidente du All England Club, qui organise chaque année le tournoi.

Après avoir regardé Harriet Dart perdre le premier set face à l’Américaine, la duchesse de Cambridge a rejoint le court central où jouaient mardi la tenante du titre Angélique Kerber, Roger Federer, huit fois vainqueur à Wimbledon, et Serena Willliams, sept fois victorieuse à Londres.

Harriet Dart qui l’a finalement emporté 4-6, 6-4, 6-4 n’a manifestement pas été perturbée par cette présence étonnante: «Je ne sais même pas à quel moment elle est partie, a déclaré la jeune Britannique de 22 ans. C’est sympa de savoir qu’une membre de la famille royale est venu me voir jouer. C’est un peu irréel.»