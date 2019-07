Moins de migrants en transit interpellés en Flandre occidentale au premier semestre

Plus de la moitié (54%) ont été arrêtés autour de la zone portuaire de Zeebrugge. BELGA/AFP

Entre janvier et juin, 2.658 migrants en transit ont été interpellés dans la province, contre 2.822 pour le premier semestre 2018.

Le nombre de migrants en transit interpellés en Flandre occidentale a diminué au cours des six premiers mois de l’année par rapport à la même période l’an passé, ressort-il mercredi de chiffres du gouverneur Carl Decaluwé.

Au début de l’année, les chiffres étaient plus élevés qu’en 2018: 678 migrants en transit ont été interpellés en janvier 2019 en Flandre occidentale, contre 331 un an plus tôt. Mais depuis mars, ces interpellations accusent une nette chute. En juin, 355 migrants ont été interpellés, contre 452 en juin 2018.

Environ six migrants en transit sur dix venaient d’Érythrée. Plus de la moitié (54%) ont été arrêtés autour de la zone portuaire de Zeebrugge.