Plus de huit mois plus tard, Grâce-Hollogne a enfin son collège

Serait-ce la fin de la saga politique à Grâce-Hollogne? Le collège communal a en tout cas prêté serment, mardi, après d’innombrables rebondissements.

Le collège communal de Grâce-Hollogne a enfin prêté serment, ce mardi soir. Voilà de quoi apaiser un peu le climat politique dans cette commune de la région liégeoise.

Après une campagne électorale tendue, en raison de la guerre fratricide entre deux candidats PS, le bourgmestre sortant Maurice Mottard et le challenger Manuel Dony, la formation d’une majorité s’est avérée très complexe. C’est bien le premier qui a obtenu le plus de voix de préférence lors du scrutin. Mais des alliances et formations de clans à l’intérieur même du PS local ont rendu difficile la formation d’une majorité.

Après de nombreuses péripéties, le choix s’est porté sur une majorité constituée du PS, avec Maurice Mottard comme bourgmestre et Manuel Dony comme échevin, auquel vient s’ajouter Écolo.

Reste à savoir si la cohabitation entre ces personnalités à l’intérieur du collège communal sera possible, dans le futur. Une étape importante vient d’être franchie, mais est-ce pour autant la fin de la saga?