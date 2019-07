Thomas Christiansen, nouveau coach de l’Union Saint-Gilloise

L’objectif du remplaçant de Luka Elsner est clair: il veut de meilleurs résultats que ceux obtenus l’année passée.

L’Union Saint-Gilloise entamera la prochaine saison avec un nouvel entraîneur. Luka Elsner parti à Amiens, en Ligue 1 française, c’est Thomas Christiansen qui a été nommé T1 du club bruxellois de D1B.

Thomas Christiansen, hispano-danois de 46 ans, a signé un contrat de deux saisons, avec une option d’une année supplémentaire, à l’Union. Il a notamment été champion de Chypre avec l’APOEL Nicosie en 2017, et a aussi dirigé Leeds United, en D2 anglaise. Il va maintenant découvrir la Proximus League.

«Je connais certaines équipes, mais découvrir une nouvelle compétition ne me pose pas de problème, je me sens prêt», a déclaré Thomas Christiansen lors de sa présentation officielle mercredi au stade Joseph Marien. «Je connais le club et ses joueurs. Je savais avant d’arriver où je venais, et ce que je trouverais ici».

Un ADN barcelonais

Le nouveau T1 de l’Union a commencé sa carrière de joueur au FC Barcelone B, avant de jouer pour plusieurs clubs espagnols, puis en Grèce, au Danemark et en Allemagne.

«Mon ADN vient de Barcelone, j’aime un football basé sur la possession de balle, un football attractif construit depuis la ligne arrière. Mais je sais être flexible et m’adapter à la situation. Cela dépend des joueurs, mais je dois enseigner mes idées aux joueurs et leur montrer ce que j’attends d’eux. Le système dépend d’eux», dit l’ancien buteur de Bochum, qui aura l’occasion de mieux connaître son noyau lors du stage que les Bruxellois effectueront du 5 au 16 juillet à Mierlo, aux Pays-Bas.

Des ambitions élevées

Thomas Christiansen, qui sera secondé par l’ancien Diable Rouge Karel Geraerts et l’Espagnol Christian Beguer, dit avoir des «ambitions élevées». «C’est aussi le cas de la direction», avance-t-il. «Faire mieux que la saison dernière serait très bien. C’est difficile mais pas impossible. Je suis ambitieux et le club aussi».

La saison dernière, l’Union avait été jusqu’en demi-finales de la Coupe de Belgique, et joué les premiers rôles en playoffs II, terminant 2e de son groupe derrière Courtrai.

«Nous avons mis en place les infrastructures pour que l’équipe soit compétitive», ajoute Chris O’Loughlin, le directeur sportif de l’Union. «On a vu en playoffs II que l’Union jouait très bien contre des équipes de D1A. Je pense que nous devrions avoir une équipe capable de lutter pour la montée», ajoute le Nord-Irlandais, qui espère pouvoir annoncer plusieurs transferts dans les prochains jours.

L’Union débutera la prochaine saison par un match à domicile face à Roulers le dimanche 4 août (16h00).