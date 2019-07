Menno Koch (NAC Breda) à Eupen jusqu'en 2022, c'est officiel

Menno Koch rejoint l'AS Eupen. Le club néerlandais du NAC Breda vient d'officialiser l'information. Les Eupenois ont embrayé.

Voici le communiqué officiel de la formation néerlandaise:

"Menno Koch quitte le NAC Breda et passe à Eupen. Le défenseur de 24 ans, qui était encore sous contrat avec NAC jusqu'à la mi-2020, signe un contrat de trois ans avec la formation de D1 belge."

Après un passage au PSV et à Utrecht, Koch était revenu à Breda.

"Le capitaine de la saison dernière a enregistré 46 matches de D1 néerlandaise au cours des deux dernières saisons pour le NAC Breda", indique le club qui confirme avoir reçu une indemnité de transfert mais n'a pas communiqué le montant de celle-ci.

Dans la foulée, l'AS Eupen a également confirmé l'information:

"Eupen a engagé le défenseur central néerlandais Menno Koch. Menno Koch, formé au PSV Eindhoven, a fêté ses 25 ans un jour avant la signature du contrat à la KAS Eupen. Il mesure 1,95 mètre. La saison dernière, il était avec 33 apparitions titulaire et capitaine de l'équipe du NAC Breda, mais n'a pas pu empêcher la descente de son équipe de la division d'honneur des Pays-Bas. Avec l'AS Eupen, Menno Koch cherche un nouveau défi et jouera la saison prochaine pour la première fois dans la plus haute ligue belge. L'AS Eupen a engagé Menno Koch pour les trois prochaines années jusqu'au 30 juin 2022." signale l'AS Eupen via communiqué.

"Le nouveau joueur de l'AS Eupen vient de rejoindre le club ce mercredi au stage de Bitburg et s'entraînera ce mercredo pour la première fois avec la KAS Eupen".

Menno Koch a été chez les jeunes 12 fois joueur international pour les Pays-Bas et est devenu champion d'Europe avec l'équipe néerlandaise des U17. Au cours de sa carrière professionnelle Menno Koch a joué pour le PSV Eindhoven, le FC Utrecht et le NAC Breda.

Le directeur général de l'AS Eupen, Christoph Henkel, se réjouit du deuxième transfert pour la nouvelle saison. "Avec Menno Koch, nous avons pu engager un très bon défenseur central, avec un potentiel de leader. Bien que Menno n'ait depuis hier que 25 ans, il apporte avec lui l'expérience d'un total de 61 matches dans la division d'honneur néerlandaise et a même été durant la saison passée le capitaine d'équipe du NAC Breda. Nous accueillons Menno chaleureusement à la KAS Eupen et nous nous réjouissons de saluer dans notre équipe le premier joueur néerlandais".