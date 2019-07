Préavis de grève voté aux Éditions de L’Avenir

Le personnel des Éditions de l'Avenir s'est réuni en assemblée générale ce mercredi. Un préavis de grève pour une durée de 14 jours a été voté.

La Société des Rédacteurs (SDR) et de l'Association des Journalistes Professionnels (AJP) ont convoqué une assemblée générale du personnel ce mercredi à 11h. 93 personnes, issues de différents services de l'entreprise, étaient présentes. Il a été voté à l’unanimité (moins une abstention) un préavis de grève de 14 jours. Celui-ci est "déposé ce jour à la direction générale de l’entreprise", précisent les deux délégations.

"Il s’agit pour le personnel d’exiger le respect de la charte d'indépendance rédactionnelle. Celle-ci est violée dans ses dispositions relatives aux recrutements et nominations au sein de la rédaction. Ces derniers jours, la direction a encore pris des décisions de nominations ou de non-nomination, de manière unilatérale. Méprisant au passage les avis des deux rédacteurs en chefs adjoints. Ceux-ci étant pourtant les seuls représentants de la rédaction en chef, en l’absence d’un rédacteur en chef. Les adjoints, malgré la pression et les pressions, se sont émus de la situation, en comité de direction et ont pris de la sorte de gros risques. L’AG leur a apporté son soutien unanime", poursuit le communiqué de la SDR et de l'AJP.

"Le message de l'assemblée est clair: cette fois, ça suffit. Les rédactions ne sont pas respectées. Elles ont décidé d’y mettre halte-là. La stratégie de «normalisation sournoise» de la direction ne dupe personne, en interne."

Parmi les exigences assorties au préavis de grève, il est demandé à la direction d'écarter le directeur des rédactions, Philippe Lawson, "qui travaille seul et contre les rédactions".

La direction n'a pas encore réagi à cette annonce.

Concrètement, le travail est assuré durant les 14 prochains jours tant pour notre journal que pour notre site. Une évaluation sera faite au terme du préavis.