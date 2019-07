Le corps d’une internationale suisse retrouvé dans le lac de Côme

Le corps de la capitaine des Young Boys de Berne et internationale suisse Florijana Ismaili a été retrouvé ce mardi dans le lac de Côme, ont indiqué les pompiers aux médias italiens.

Le corps de la sportive de 24 ans a été retrouvé à plus de 200 mètres de profondeur grâce à un robot sous-marin piloté depuis la surface du lac.

«Nous sommes très choqués et profondément affectés,» a réagi mardi le club des Young Boys dans un communiqué.

«Le BSC Young Boys adresse à la famille, aux proches et aux amis de Florijana Ismaili ses sincères condoléances, et souhaite à tous beaucoup de courage et de résilience dans ces moments difficiles. Nous garderons de Florijana un souvenir plein de gratitude».

Samedi après-midi «elle a sauté dans l’eau mais n’est jamais remontée à la surface», avait précisé le club bernois, «en contact étroit avec les membres de la famille».

Les Young Boys ont terminé en septième position du dernier championnat de Suisse.

Internationale suisse depuis 2014, Ismaili a disputé 33 matches et inscrit trois buts avec la sélection.

😢 We faced Florijana #Ismaili several times. Our thoughts are with her family and friends. pic.twitter.com/rmHkWihC31