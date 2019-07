Le Tour à Bruxelles: voici les axes fermés et les solutions possibles

Du jeudi 04 au dimanche 07 juillet, la capitale va vivre au rythme du Tour de France. Avec une consigne pour tout le monde: éviter la voiture pour se déplacer dans la ville.

«Journées de repos pour les autos»: à quelques heures du Grand Départ du Tour de France, le slogan de Bruxelles Mobilité prend tout son sens. Car, outre les rues qui seront empruntées par le peloton et la caravane publicitaire à partir de ce jeudi, c’est une bonne partie de la capitale qui sera fermée et/ou interdite de stationnement. Sans oublier les perturbations attendues sur les autres axes…

Zoom, jour par jour, sur les barrages et les restrictions prises par la police bruxelloise. Et conseils utiles pour éviter d’être pris dans les embouteillages dès les petites heures.

Jeudi 04 juillet: le centre-ville bouclé

Parce que les 22 équipes qui participeront à la Grande Boucle seront présentées dès ce jeudi soir, les autorités bruxelloises ont choisi de boucler le parcours emprunté par les coureurs entre midi et minuit.

Bruxelles Mobilité

En clair, le chemin reliant la Place des Palais à la Grand-Place (et passant par les galeries Saint-Hubert) sera complètement inaccessible. Autrement dit, le Pentagone (soit le cœur du centre-ville) sera en grande partie fermé à la circulation automobile et les lignes de trams et de bus seront également interrompues dans cette zone.

Vendredi 05 juillet: accès limité Place Royale et Parc Royal

Bien qu’aucune étape ne soit prévue ce vendredi, les préparatifs de la première étape et du contre-la-montre par équipe risquent toutefois de perturber la circulation et impacter les transports publics.

La sortie Avenue du Parc Royal de l’A12 sera ainsi fermée toute la journée.

Du côté de la STIB et De Lijn, le réseau sera interrompu, raccourci et/ou dévié à l’approche de la Place Royale et du Parc Royal. Et ce, en raison de l’installation des podiums de départ et d’arrivée.

Samedi 06 juillet: l’ouest bloqué en matinée, l’est fermé en soirée

Pour le Grand Départ officiel du Tour de France, le parcours sera fermé à partir de 07h00 et jusqu’à 14h00.

Bruxelles coupée en trois En matinée, la capitale sera divisée en trois zones. Bruxelles Mobilité Zone 1 À l’ouest de Bruxelles, la liaison nord-sud sera coupée pendant le passage du peloton. Outre la sortie 14 Anderlecht-Moortebeek qui sera fermée, l’avenue Brugmann sera également inaccessible à cause de travaux. Zone 2 Au nord de Bruxelles, le tunnel Léopold II est fermé pour rénovation, ce qui rend l’accès à cette zone très difficile. Zone 3 Bien que la course ne passera pas dans l’est de Bruxelles durant la matinée, des problèmes de circulation sont attendus, notamment en raison de la fermeture du tunnel Reyers-Centre.

Dans l’après-midi, l’arrivée du peloton au Parc Royal entraînera une fermeture complète du parcours entre 12h00 et 20h00.

La zone d’arrivée, à savoir le Parc Royal de Laeken, sera même interdite à la circulation jusqu’à la tombée de la nuit.

Durant l’après-midi, deux zones distinctes sont recensées. D’une part, l’ouest de la ville (zone 1) où le tunnel Léopold II, l’avenue Brugmann ainsi que la sortie de l’avenue du Parc Royal en direction de l’A12 seront fermés, et l’est de la capitale (zone 2), où les routes d’accès principales à la moyenne ceinture seront interrompues.

Bruxelles Mobilité

Au-delà des perturbations attendues sur la route, de nombreuses lignes de bus et e tram seront temporairement interrompues ou déviées.

Dimanche 07 juillet: journée noire dans le centre-ville

Le contre-la-montre par équipe entre la Place des Palais et le Heysel provoquera la fermeture du parcours dès 06h00 et jusqu’à 20h00.

La zone d’arrivée, à proximité de l’Atomium, restera fermée jusqu’à la tombée de la nuit.

Bruxelles coupée en trois Tout ce dimanche, Bruxelles sera divisée en trois zones. Bruxelles Mobilité Zone 1 Outre le tunnel Léopold II et l’avenue Brugmann fermés en raison de travaux, la sortie de l’avenue du Parc Royal sera inaccessible sur l’autoroute A12. Zone 2 Bruxelles ne sera pas accessible par l’A12 ou le boulevard Léopold III. Sur la moyenne ceinture, les routes d’accès principales sont des impasses le long du parcours de la course. Zone 3 Que les voisins du bois de la Cambre se fassent à l’idée: il sera presque impossible de circuler ce dimanche. Comme l’indique Bruxelles Mobilité, «il ne sera pas possible de prendre la direction de Bruxelles à l’échangeur de Woluwe-Saint-Etienne.» Et si la circulation sera possible dans la direction opposée, les entrées Evere et Kraainem resteront toutefois fermées. À noter que l’accès vers Bruxelles par la E411 sera également fermé, sauf pour les bus de De Lijn. Par cet axe, il sera cependant possible de quitter Bruxelles.

Enfin, le passage des véhicules d’un côté à l’autre du tracé ne sera possible qu’en certains «points de cisaillement» et limité dans le temps. Entre le passage de la caravane publicitaire - environ deux heures avant le peloton - et jusqu’à celui des coureurs, les points de cisaillement resteront fermés.