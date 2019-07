Jelle Van Damme va poursuivre sa carrière à Lokeren

Jelle Van Damme a annoncé qu’il va poursuivre sa carrière à Lokeren.

Jelle Van Damme, 35 ans, a annoncé mercredi via une video publiée sur la page Facebook du club waeslandien, qu’il avait décidé de poursuivre sa carrière à Lokeren, où il avait jadis débuté en équipes de jeunes. L’ancien défenseur international (31 sélections) quitte l’Antwerp, où son contrat n’avait pas été renouvelé, après deux saisons au Bosuil. «Je suis fier de revenir là où j’avais commencé», a-t-il déclaré. «Je vais faire le maximum pour ramener le club en première division…»

Van Damme a évolué en Belgique pour le compte du Germinal Beerschot, d’Anderlecht et du Standard.

À l’étranger il a porté les maillots d’Ajax, de Southampton, du Werder Brême, de Wolverhampton et de LA Galaxy, dont il était le capitaine. Il était rentré au pays, et plus précisément à l’Antwerp, pour des raisons familiales.

Lokeren, qui a été racheté par l’ex-agent de Van Damme Louis de Vries, descend – en principe – en Proximus League.

Il se déplacera à Malines pour le match d’ouverture du championnat le vendredi 2 août (20h30), pour autant que la Cour belge d’arbitrage pour le sport (CBAS), confirme la dégradation du champion de la saison dernière.

À noter que Lokeren a nommé Olivier Croes préparateur physique. Il avait déjà travaillé avec Glen De Boeck à l’Excel Mouscron.