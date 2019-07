Anderlecht recrute deux joueurs du TP Mazembe

Deux jeunes joueurs congolais, Meschak Elia et Arsène Zola, ont été cédés par le TP Mazembe (TPM) au RSC Anderlecht

Elia, 21 ans, est un ailier droit international actuellement présent à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en Égypte avec l’équipe nationale congolaise. Il était notamment convoité par Porto et le Standard. Il a inscrit six goals en onze matches pour la RD Congo.

Zola est quant à lui un défenseur central de 22 ans, également capable d’évoluer comme latéral gauche. Il faisait partie de l’équipe du Tout Puissant Mazembe qui a remporté la Coupe de la Confédération (CAF) en 2017.

Anderlecht a confirmé ces deux transferts sur twitter.