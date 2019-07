Gad Elmaleh répond aux accusations de plagiat face aux enfants d’«Au Tableau!»

Gad Elmaleh était l’invité de l’émission «Au Tableau!», hier soir, sur C8. Il s’est confié sur tous les sujets abordés par les enfants, et notamment sur les accusations de plagiats.

«Est-ce que vous assumez avoir plagié ou pas??». C’était sans doute l’une des questions les plus attendues de l’émission et Gad Elmaleh y a répondu sans détour face aux enfants.

«J’ai souvent parlé d’artistes, mais surtout d’un artiste qui a été mon maître. C’est quelqu’un que j’adore, qui est devenu mon copain, qui s’appelle Jerry Seinfeld», a expliqué Gad Elmaleh, refusant de parler de plagiats mais plutôt d’inspirations.

«Pour moi, c’est le plus grand comique du monde, de tous les temps. Et lui, il m’a inspiré énormément. Je ne m’en cache pas et ça fait des années que je regarde ses shows, que je m’inspire directement de ce qu’il fait. On est devenus proches d’ailleurs. C’est ce que je revendique. Le reste, pas du tout.»

Gad Elmaleh est épinglé depuis plusieurs mois par la chaîne YouTube « CopyComic ». Cette dernière a dévoilé les similitudes troublantes entre des sketchs de Gad et ceux d’autres comiques, notamment Jerry Seinfeld.

L’humoriste s’était déjà défendu, refusant le terme plagiat, estimant que les sketchs étaient basés sur des «observations qui n’appartiennent à personne».

Il n’était pas le seul avoir été ainsi exposé. De nombreux humoristes adeptes du stand-up y étaient passés aussi: Tomer Sisley, Jamel Debbouze, Arthur, Malik Bentalha ou encore l’humoriste belge Walter.