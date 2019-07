«Marracash», «La NV-A perd son meilleur allié»: Charles Michel n’a pas reçu que des félicitations...

Des étoiles et quelques orties. BELGA

L’annonce de la nomination de Charles Michel au poste de président du Conseil européen lui a valu de nombreux messages de félicitations. Mais pas que... Certains confrères présidents de parti ont même préféré ne rien dire du tout, publiquement du moins.

L’annonce est tombée mardi en début de soirée: Charles Michel succédera en décembre à Donald Tusk comme président du Conseil européen.

L’élection du Premier ministre belge a été saluée par plusieurs personnalités politiques belges sur les réseaux sociaux mardi soir. Parmi elles, on retrouvait logiquement des membres de son camp, Didier Reynders louant «cette opportunité de défendre le projet européen» ou Sophie Wilmès évoquant «une fierté pour la Belgique».

Du côté des présidents des autres partis que le MR, on notera l’Open Vld Gwendolyn Rutten se réjouit du choix d’un «jeune dirigeant libéral» et que le leader du CD&V Wouter Beke félicite également son «ami en politique». Et même le socialiste flamand a pris soin de lui adresser ses «félicitations sincères», ajoutant: «Encore un Belge - apparemment une marque forte».

Par contre, du côté d’Elio Di Rupo (PS), de Maxime Prévot (cdH) et de Bart De Wever (N-VA), pas l’ombre d’un message public à l’attention du président du MR sur les réseaux sociaux.

Du côté d’Ecolo, Jean-Marc Nollet a adressé des félicitations à deux reprises mardi soir: aux Belgian Cats et pour saluer la libération de Carole Rackete, mais rien pour Charles Michel.

La rancune de la dernière campagne électorale électrique entre Verts et libéraux a visiblement laissé des traces puisque l’autre coprésidente d’Ecolo, Zakia Khattabi, a quant à elle réagi mais juste pour déclarer que «la N-VA perd donc son meilleur allié». Avant de préciser son propos, toujours sur Twitter: «Objectivement, le meilleur allié de la N-VA, son seul interlocuteur francophone, s’en va. Ce n’est pas rien dans le contexte politique fédéral actuel. En quoi est-ce choquant de le relever, factuellement?»

la #nva perd donc son meilleur allié #begov — Zakia Khattabi (@ZakiaKhattabi) 2 juillet 2019

Et du côté de la N-VA, toujours prompt à dégainer sur Twitter, Theo Francken souligne que Charles Michel a «certainement les qualités» et lui souhaite du «succès». Mais l’ancien secrétaire d’Etat au sein du gouvernement Michel revient surtout sur le pacte migratoire du sommet de Marrakesh en décembre dernier, qui avait conduit au départ de son parti du gouvernement fédéral. «Marrakesh devient Marracash. Je savais qu’il ne s’agissait pas vraiment que de ce pacte mais bien d’être du bon côté de Macron.»

Marrakesh wordt Marracash.



Ik wist wel dat het nooit echt over dat pact ging. Wel over het staan aan de juiste kant van de Macron.



Soit, hij heeft zeker de skills. Succes @CharlesMichel we zien elkaar nog. — Theo Francken (@FranckenTheo) 2 juillet 2019

De son côté, le chef de file francophone du PTB Raoul Hedebouw estime que Charles Michel se voit promu à «l’Europe de l’inégalité et de la concurrence» après avoir été sanctionné dans son pays pour avoir mené une «politique d’austérité anti-sociale».