Les restaurants qui travaillent avec leurs propres coursiers aussi sur Uber Eats

(Belga) Désormais, les restaurateurs qui travaillent avec leurs propres coursiers pourront aussi délivrer des repas via la plateforme Uber Eats. Le groupe américain ne recourait jusqu'ici qu'à du personnel de livraison indépendant, mais sa plateforme est accessible depuis ce mercredi aux restaurants pourvus de leurs propres coursiers dans 150 villes et communes de Belgique, France, Italie, Pologne, Portugal et Espagne, a-t-il fait savoir.

En Belgique, environ 5.000 restaurants pourraient être intéressés par cette nouvelle formule, d'après Uber Eats. Au total, la plateforme espère convaincre 120.000 restaurants dans les six pays européens sélectionnés. Les restaurants avec leurs coursiers payeront moins que les autres pour être référencés sur Uber Eats. Durant les heures pleines ou pour desservir de nouveaux quartiers, ils pourront aussi choisir de faire appel à des coursiers Uber Eats, au coût habituel du service. Ils resteront libres de passer également par d'autres plateformes. Uber Eats collabore actuellement avec quelque 220.000 restaurants dans plus de 500 villes de par le monde.