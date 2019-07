CAN 2019: le Ghana et le Bénin se qualifient pour les 8e de finale

Le Ghana a assuré sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football mardi à la suite de sa victoire 0-2 sur la Guinée-Bissau lors de la 3e et dernière journée du groupe F au stade Suez en Égypte. Le Benin, qui a tenu tête au Cameroun (0-0), est également assuré de figurer parmi les quatre meilleurs troisième et de rejoindre le prochain tour.

Avec le défenseur central du Racing Genk Joseph Aidoo toute la rencontre, le Ghana s’en est remis à Jordan Ayew (46) et à Thomas (72) pour se défaire de la Guinée-Bissau.

Dans le même temps, le Cameroun, déjà qualifié pour les huitièmes de finale, a perdu sa première place au profit des Ghanéens en ne parvenant pas à faire la différence contre le Bénin (0-0). Le défenseur du Standard de Liège Collins Fai et l’ancien joueur d’Anderlecht Arnaud Djoum, titulaires et avertis en première période, ont cédé leur place chez les vainqueurs en seconde période, à la pause pour le premier et à la 66e pour le second.

Avec ces résultats, le Ghana (5) termine premier du groupe F devant le Cameroun (5) grâce à un plus grand nombre de buts inscrits. Le Benin, qui suit au classement avec trois points, est assuré de terminer parmi les quatre meilleurs troisièmes des poules qui accèdent également à la phase suivante de la compétition. La Guinée-Bissau, de son côté, est éliminée avec une unité.

Ces résultats font un malheureux puisqu’ils entraînent l’élimination du Kenya d’Omolo (Cercle de Bruges), troisième du groupe C, qui ne peut désormais plus faire partie des quatre meilleurs troisièmes.