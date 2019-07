Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 3 juillet

Agnès Varda, Bertrand Bonello et Jon Watts sont au menu de ce mercredi. -

Agnès qui parle à Varda, Peter Parker en excursion, des «zombis», des boîtes de nuit, du rock et même une vilaine poupée: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 3 juillet. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Agnès par Varda

Documentaire d’Agnès Varda. Durée: 1 h 55.

Ce que ça raconte

Agnès Varda raconte ses anecdotes, ses rencontres et ses envies à travers des masterclass et des extraits de films.

Ce qu’on en pense

Ce documentaire posthume est une vraie mine d’or pour tous les admirateurs de la cinéaste touche-à-tout, mais également pour tous ceux qui voudraient «rencontrer» le personnage.

La critique complète

Spider-Man: far from home

Film d’action de John Watts. Avec Tom Holland, Samuel L. Jackson et Jake Gyllenhal. Durée: 2 h 09.

Ce que ça raconte

En voyage scolaire en Europe, Spidey doit choisir entre draguer sa Juliette de toujours… Et sauver le monde. Choix simple, sauf quand on est encore ado…

Ce qu’on en pense

C’est le package Marvel, mais rien n’y fait: ils sont sacrément doués pour redonner du sens au divertissement populaire!

La critique complète

Zombi Child

Drame de Bertrand Bonello. Avec Louise Labeque et Wislanda Louimat. Durée: 1 h 41.

Ce que ça raconte

Dans les années 60, un Haïtien transformé en «zombi» est envoyé suer dans les plantations de cannes à sucre. 55 ans plus tard, sa petite-fille rouvre la boîte de Pandore des secrets familiaux pour ses nouvelles copines de bahut.

Ce qu’on en pense

Une œuvre habitée, imprégnée de culture vaudou, et qui emprunte autant au film de genre qu’au teen movie. Dingue? Oui, mais fort d’une approche plus humble, Bonello touche cette fois sa cible. Un machin vraiment étonnant.

La critique complète

Qui a tué Lady Winsley?

Film policier de Hiner Saleem avec Mehmet Kurtulus et Ezgi Mola. Durée: 1 h 30.

Ce que ça raconte

Lady Winsley, une romancière américaine, vient d’être assassinée dans une petite ville de Turquie. L’inspecteur Fergün arrive alors pour résoudre l’affaire…

Ce qu’on en pense

Cette enquête policière dénonce subtilement quelques sujets tabous en Turquie, mais manque de rythme et de rebondissements.

La critique complète

Comme des bêtes 2

Film d’animation familial de Chris Renaud et Jonathan Del Val avec les voix de Philippe Lacheau, Willy Rovelli et Julien Arruti. Durée: 1 h 26.

Ce que ça raconte

Le fox-terrier Max essaye de soigner ses angoisses liées à son devoir de protection envers Liam, l’enfant de sa maîtresse, tandis que son amie Bidget reste à New-York où elle garde le jouet préféré de Max.

Ce qu’on en pense

C’est moins bien que le premier mais ça donne envie d’un troisième. Les personnages sont toujours aussi drôles et les gags s’enchaînent comme un collier de saucisses, miam!

Ibiza

Comédie d’Arnaud Lemort. Avec Christian Clavier et Mathilde Seigner. Durée: 1 h 27.

Ce que ça raconte

Philippe, amateur de parties de scrabble à la Baie de somme est embarqué à Ibiza par les gosses de sa nouvelle compagne.

Ce qu’on en pense

La comédie française estivale, avec son lot de vannes éculées et son Christian Clavier en caricature de lui-même.

Annabelle – La maison du mal

Film d’horreur de Gary Dauberman. Avec Mckenna Grace et Madison Iseman. Durée: 1 h 46.

Ce que ça raconte

La poupée démoniaque est libérée de la cave des Warren par une baby-sitter inconsciente. La fiesta des esprits peut commencer.

Ce qu’on en pense

On n’est plus vraiment surpris par ce genre de ressorts mais la poupée est tellement effrayante à se glisser sournoisement sous les draps que ça marche.

Then came you

Drame de Peter Hutchings. Avec Asa Butterfield et Maisie Williams. Durée: 1 h 37.

Ce que ça raconte

Un petit gars coincé s’ouvre au monde au contact de sa nouvelle amie, Skye, une ado culottée condamnée par un cancer.

Ce qu’on en pense

C’est évidemment cousu de fil blanc cette affaire mais ils sont mignons tout plein alors on passe l’éponge, pour une fois.

Haut les filles

Documentaire de François Armanet. Avec Jeanne Added et Lou Doillon (1 h 19)

Ce que ça raconte

Depuis soixante ans, le rock français peut compter sur des femmes libres qui revendiquent leur place au sein de ce monde masculin.

Ce qu’on en pense

En donnant la parole aux chanteuses d’hier et d’aujourd’hui, ce documentaire prend un angle intéressant pour parler de féminisme.