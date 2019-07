VIDÉO | Un docu franco-belge sur les richesse subaquatiques de Wapi disponible sur Youtube

Joli succès pour l’avant-première du film, ce dimanche à Leers-Nord,«Au-delà du miroir» réalisé dans le cadre d’un projet Interreg. Le documentaire est désormais disponible sur Youtube.

Le lieu retenu par les équipes du Contrat de Rivière Escaut-Lys et de la Maison de l’eau, de la pêche et de la nature de Roubaix pour l’avant-première du documentaire «Au-delà du miroir» n’avait pas été choisi au hasard.

La Maison du Canal de Leers-Nord possède en effet des terrasses avec vue sur le canal de Roubaix et la frontière n’est située qu’à quelques dizaines de mètres de là.

Le film – présenté en fin de journée dominicale – est précisément le fruit d’une belle collaboration franco-belge. Il dévoile tout ce que l’on peut observer comme faune et comme flore sous la surface des plans d’eau de Wallonie picarde. De très nombreux spectateurs ont précisé, à la fin de la projection, qu’ils étaient très loin de soupçonner les nombreuses richesses que renferment nos milieux subaquatiques.

Pour les mettre à la portée de tous les regards, une dizaine de plongeurs bénévoles, français et belges, ont trempé, depuis un an et demi, palmes et masques dans de nombreux points d’eau de part et d’autre de la frontière, notamment dans le canal de Roubaix, mais aussi dans des mares privées, sous la surface de la carrière de l’Orient et dans bien d’autres sites souvent méconnus.

En prenant soin de fixer sur la carte mémoire de leur caméra ce qu’ils pouvaient observer dans ces eaux qui sont loin d’être aussi inhospitalières que certains le prétendent.

Avec pour résultat, à l’issue de ces 18 mois d’observations, la réalisation d’un documentaire dont la réalisation a été confiée à Louis Brennet du CREL, et qui se décline en deux versions.

Une «longue» d’une durée de 26 minutes destinées aux chaînes de TV qui le souhaiteraient, mais qui pourra aussi être projetée lors de conférences à la demande ou d’activités scolaires portant sur la préservation des milieux subaquatiques. L’objectif étant de faire prendre conscience de l’existence de ces richesses afin de mieux les respecter et les préserver.

Une autre «courte», de 15 minutes, est quant à elle mise à la disposition de tous, sur YouTube. Celle-ci comprend également des liens susceptibles de rediriger l’internaute vers des capsules vidéos de courte durée sur un sujet spécifique la vie du brochet, par exemple.

N’hésitez pas à plonger dans ces images pour visualiser ce qui se vit de l’autre côté… du miroir

