VIDÉO | Dernière visite de chantier au pont à Ponts avant les congés

Jetons un œil sur l’état d’avancement du chantier du pont à Ponts avec l’inspecteur général Christophe Vanmuysen, chargé de celui-ci au sein du SPW...

Répondant à une énième interrogation sur le sujet, l’inspecteur général du département Expertises Hydraulique et Environnement du SPW, Christophe Vanmuysen, dément cette rumeur tenace selon laquelle le pont serait 30 cm trop court. «C’est faux», clame-t-il, et vous comprendrez pourquoi en regardant la vidéo de son interview.

Pour le reste, en attendant les congés de la construction qui débute dans quelques jours, en surface, les ouvriers sont occupés à poser le plancher en aluminium qui formera la promenade piétonne, côté aval, ainsi que les montants du futur garde-corps.

Les travées d’approche (les jonctions entre la voirie et le tablier métallique), côté aval également, sont en cours de traitement (étanchéité, asphaltage) jusqu’au milieu de la semaine prochaine. La demi-voirie côté amont sera traitée après les congés de la construction qui se termineront le 28 juillet. Christophe Vanmuysen, inspecteur général du département expertises hydraulique et environnement du SPW EdA

Entretemps, les 2, 3, 4 et 5 août prochains, l’entreprise profitera de la coupure de la navigation fluviale - un arrêt nécessaire pour permettre les travaux de déconstruction des arches du pont des Trous - pour effectuer les retouches de peinture pour finaliser l’intrados de l’ouvrage (soit le dessous du tablier); certains endroits, comme les tôles de finition et les points où le pont reposait sur ses piles provisoires nécessitent ces interventions.

Côté rive droite, Les bordures, avaloirs et autres éléments ponctuels sont posés quasiment jusqu’au pont Devallée. Après l’interruption liée aux congés de la construction et à l’exception des plantations et la pose de mobilier urbain, l’entreprise espère avoir achevé la totalité des aménagements de voirie entre la place Gabrielle Petit et le pont Devallée pour le mois d’octobre. Comme quoi, tout vient à point à qui sait attendre…

Fermeture totale à la circulation et quais démolis…