Eddy Merckx et Binche, entre dico, radio et BD: les conseils lectures du Tour de France

À quelques jours du départ du Tour de France, présentation de quelques livres qui pourraient vous aider à passer le temps durant les longues échappées de la Grande Boucle.

1 «1969 - L’année Eddy Merckx», le plus visuel

Cinquante après avoir remporté le premier des cinq succès au Tour de France, Eddy Merckx ouvre la boîte aux souvenirs dans «1969 - L’année d’Eddy Merckx», un livre écrit par Johny Vansevenant.

Lannoo & Racine

«Après sa biographie (parue en 2015 à l’occasion des 70 ans d’Eddy Merckx, NDLR), je pensais que tout était dit sur Eddy, sourit l’auteur, journaliste de profession. Puis, quand Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, a annoncé que Bruxelles accueillerait le Grand Départ du Tour en hommage à Eddy, je me suis dit que je ne pouvais pas en rester là, et j’ai voulu écrire un livre sur l’année 1969 qui est véritablement l’année Eddy Merckx.»

En toute logique, Eddy Merckx se souvient très bien de cette fameuse année 69 qui a définitivement bouleversé sa vie. Une année faite de bonheurs - il a remporté Paris-Nice, Milan-San Remo, le Tour des Flandres ou encore Liège-Bastogne-Liège en plus de la Grande Boucle - mais aussi de drames personnels, à l’image de son exclusion pour un contrôle positif durant le Giro ou de son accident sur le vélodrome de Blois au cours duquel son entraîneur perdra la vie.

«1969 a été ma meilleure année mais aussi ma plus mauvaise, résume d’ailleurs le «Cannibale». J’ai eu des résultats extraordinaires mais il y a eu cette exclusion du Giro et l’accident de Blois. Ce n’était plus pareil dans la montagne par la suite.»

Fort de 250 photos inédites, l’ouvrage est disponible en français aux Éditions Lannoo & Racine.

«1969 – L’année Eddy merckx», Éditions Lannoo & Racine

2 «Le Tour de France», version dictionnaire

Rocher

S’il est bien un écrivain français qui aime par-dessus tout la Grande Boucle, c’est bien Christian Laborde.

Douze ans après avoir écrit son «Dictionnaire amoureux du Tour de France», le célèbre poète et chroniqueur a de nouveau choisit l’abécédaire pour mêler ses deux passions que sont les mots et le cyclisme.

Du A… d’abandonner – «Il ne faut jamais abandonner. Si tu te casses une jambe, tu l’enveloppes de chatterton. Si un silex t’arrache un œil, tu le laves et tu le remets», déclarait le coureur français René Vietto – au Z de ZZ Top, le groupe rock qu’écoutait en boucle Floyd Landis durant les jours de repos, l’auteur passe le Tour «à la moulinette des lettres». De quoi grignoter quelques anecdotes, récits et autres… raps cyclistes en attendant l’emballage final des étapes de ce mois de juillet.

«Tour de France», Éditions du Rocher

3 «Complètement Tour», de la radio à la bibliothèque

La Renaissance du Livre

«Complètement Foot» a eu droit à son livre pour ses 10 ans? Hé bien, c’est désormais au tour de «Complètement Tour», sa petite sœur diffusée sur la VivaCité, de trouver sa place en librairie!

À l’occasion du Grand Départ à Bruxelles, l’émission radio (qui s’apprête à vivre sa 3e édition) a choisi de donner la plume, à défaut de la parole, aux fans du Tour de France, d’Eddy Merckx et du cyclisme en général.

Une chouette façon de découvrir que l’ancien coureur Jean-Luc Vandenborucke se plaisait à courir derrière «Le Cannibale», que ce soit pour un autographe ou pour une victoire à Milan – SanRemo. Ou encore que le maillot préféré de Philippe Gilbert était celui de la Française des Jeux, «très classe» et «très simple».

«Complètement Tour», La Renaissance du Livre

4 «Le Tour de France», version coffret collector

Dupuis

Parce le Tour et ses folles anecdotes constituent également un incroyable réservoir d’histoires pour la bande dessinée, Dupuis a eu la bonne idée de compiler trois albums consacrés à la thématique.

Réunis dans un superbe coffret tiré à 1.000 exemplaires, «Les petites histoires de la Grande Boucle», «Petits et grands champions» et «La bataille des nuages», les tomes de Didier Ocula et Thomas Liera, replongent ainsi le lecteur dans quelques-unes des étapes mythiques de la Grande Boucle.

D’Octave Lapize à Greg Van Avermaet en passant par Eddy Merckx, c’est un condensé léché de cyclisme qui s’offre aux bédéphiles.

«Le Tour de France», Dupuis

5 «La petite reine» vue depuis Binche

Entre Binche et le cyclisme, c’est une longue histoire d’amour.

Luc Pire

Née de l’inauguration d’un vélodrome dans leur cité en 1896, l’affection des Binchous pour la petite reine n’a cessé de grandir au fil des décennies et du passage répété du peloton dans leurs rues.

Des premiers exploits du local Omer Taverne au départ de la 3e étape du Tour de France 2019 en passant par la création de l’équipe Wanty-Groupe Gobert, Frédéric Ansion revient sur tous ces événements qui nourrissent la passion cycliste de ses concitoyens.

«Binche et la petite reine», Editions Luc Pire