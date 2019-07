Mons & Centre: en un mois, cinq éboueurs blessés par coupure

Cinq travailleurs de l’intercommunale Hygea ont subi des blessures avec incapacité de travail pendant le seul mois de juin. Ils se sont coupés à cause de débris de verre et objets coupants présents dans les sacs-poubelles.

Débris de verres, seringues, pics à brochettes, plats en verre cassés, couteaux… Ces déchets se retrouvent régulièrement dans les sacs d’ordures ménagères. S’ils ne sont pas emballés, ils transpercent le sac au risque de blesser la personne qui charge le sac.

Et cela s’est produit à cinq reprises le mois de juin dernier. Ce nombre de collecteurs blessés en juin est presque aussi élevé que les blessures encourues sur une année. «Sur les six dernières années, Hygea a en effet enregistré en moyenne six accidents par an liés à des coupures lors de la collecte», souligne l’intercommunale.

Dès lors, Hygea rappelle les bonnes pratiques à adopter pour se débarrasser des objets coupants et piquants.

1. Bien emballer. Ces déchets doivent être bien emballés au préalable dans plusieurs couches de papier journal pour éviter qu’ils ne transpercent les sacs-poubelles.

2. Bien trier. Certains déchets coupants ne peuvent pas être placés dans le sac d’ordures ménagères.

Les seringues doivent être placées dans un récipient fermé et hermétique et peuvent ensuite être apportées au recyparc dans l’espace réservé aux déchets spéciaux des ménages.

Les flacons et bouteilles en verre (brisés ou pas) doivent être apportés dans une bulle à verre. «Près de 1 200 bulles à verre sont réparties sur l’ensemble du territoire d’Hygea», rappelle l’intercommunale.

Enfin, les verres plats, les verres vitrocéramiques (encombrants non-incinérables) et les ampoules électriques (déchets d’équipements électriques et électroniques) doivent être amenés au recyparc.