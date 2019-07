Il met le feu à deux exploitations agricoles: l’incendiaire sous les verrous

Mandat d’arrêt réclamé par le procureur du Roi de Nivelles Jean-Claude Elslander à charge d’un Nivellois de 20 ans en aveux d’avoir bouté le feu à deux exploitations agricoles au cours de la nuit de lundi à mardi.

Vers minuit, les pompiers de Nivelles, Braine-l’Alleud et Tubize unirent leurs moyens durant plusieurs heures pour combattre et vaincre le feu qui s’était déclaré dans un hangar de la ferme de la Croix Hayette à Baulers.

L’exploitant avait été alerté par un appel téléphonique d’un jeune homme que les pompiers et les policiers rencontrèrent sur les lieux.

À côté du hangar en feu, un autre entrepôt abritait du bétail et du matériel agricole qui furent protégés.

Vers 3 heures, même topo dans une dépendance de ferme du chemin de Baudémont qui fait la limite entre Nivelles et Ittre.

Les pompiers et les policiers tombèrent nez à nez avec le même individu dont les mains étaient couvertes de suie et dans la voiture duquel ils trouvèrent des bouteilles de parfum et de mousse, produits inflammables. Dans ses poches, un briquet.

L’intéressé n’était pas connu des services de police. Il semble qu’il soit récemment rentré chez sa mère d’un séjour à l’étranger.