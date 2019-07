Judo: Alessia Corrao, une championne d’Europe à Vottem

Depuis ce week-end, Vottem abrite une championne d’Europe. Son nom? Alessia Corrao.

À 17 ans seulement, Alessia Corrao affole les compteurs. Considérée comme un des plus grands espoirs de sa discipline, la judoka liégeoise vient encore de prouver sa valeur sur les tapis des championnats d’Europe.

À Varsovie pour prendre part au dernier Euro de sa catégorie d’âge (moins de 18 ans), la sociétaire du Judo Club Visétois, en bronze aux JO de la Jeunesse 2018, a rapidement mis tout le monde d’accord en remportant tous ses combats par ippon. Une journée parfaite pour s’offrir un premier sacre européen.

«J’ai beaucoup de mal à réaliser que je suis championne d’Europe, sourit la judoka à son retour en Belgique. Ce titre, j’en rêvais tellement depuis que j’avais pris le bronze en 2018...»

Les Mondiaux dans un coin de la tête

Toujours invaincue en 2019 (elle a disputé près d’une soixantaine de combats depuis le début de l’année, NDLR) et classée N°1 au ranking mondial depuis plusieurs semaines, la quadruple championne de Belgique a parfaitement résisté à la pression dans la capitale polonaise.

«Avant que je ne parte en compétition, mon papa me dit souvent que je n’ai rien à perdre. Mais ce n’est pas vrai… Celles qui n’ont rien à perdre, ce sont les autres filles moins bien classées, estime la compétitrice liégeoise. Pouvoir continuer à leur résister au fil des tournois, c’est une victoire supplémentaire, même si je sais qu’un jour je tomberai sur une fille plus forte que moi.»

Premier judoka belge à s’imposer dans un championnat d’Europe réservé aux moins de 18 ans depuis 1977, Alessia Corrao espère toutefois que sa première défaite en 2019 tombera «le plus tard possible». Histoire de pouvoir aller le plus loin possible au Festival olympique de la Jeunesse européenne et aux prochains Mondiaux U18, ces deux autres principaux objectifs de l’année.