Imagix à La Louvière, le projet qui fâche

Présent à Tournai, Mons et Huy, le groupe Imagix voudrait s’installer à La Louvière en construisant un complexe en bordure du centre-ville. BELGA

La société Imagix compte introduire une demande de permis unique pour construire un complexe cinéma à La Louvière. Une réunion d’information se tiendra ce mercredi 3 juillet.

Le cinéma est un sujet qui fait débat depuis deux bons mois à La Louvière. Début mai, un projet émerge au grand jour: celui de la construction d’un complexe de plusieurs salles sur le site dit de «la Closière», du nom du château actuellement occupé par le Forem.

À côté de ce château, il y a un terrain de 4 hectares sur un îlot bordé des rues des Rivaux, du Hocquet, du Chemin de fer, Anna Boch, Alfred Séverin et W. Finch. Ce terrain est propriété du groupe Duferco et Imagix, qui gère dans le Hainaut deux complexes à Mons et à Tournai, le convoite.

Le groupe voit en La Louvière un potentiel de développement. «Nous avons d’ailleurs des clients qui viennent de La Louvière dans notre cinéma de Mons. Beaucoup de familles, notamment», déclarait Jan Staelens à la Nouvelle Gazette le 2 mai.

Le projet prévoit 8 ou 9 salles de cinéma, des bureaux, des espaces commerciaux et est plutôt bien avancé: «nous travaillons sur le cinéma à La Louvière depuis trois ans maintenant […] et nous sommes sur le point d’aboutir.» En effet, une réunion d’information est programmée ce mercredi (voir ci-dessous).

Imagix tueur?

Mais le projet ne fait pas que des heureux, pour deux raisons principales.

Un: la situation. Le terrain est situé de l’autre côté de la voie ferrée par rapport au centre-ville. Une barrière physique qui n’inciterait pas les visiteurs à se déplacer dans le centre de La Louvière. Pour certains, cette nouvelle activité décentralisée porterait un coup (fatal?) à un cœur de ville déjà à la peine.

Pour l’opposition cdH, cela «achèverait les commerces et restaurants du centre historique» (dans la DH du 2 mai). L’accès au site, relativement excentré, fait également craindre des problèmes de mobilité et de stationnement. Tout cela dans une zone résidentielle selon le plan de secteur…

Un nouveau complexe menacera-t-il le Stuart? Ugo PETROPOULOS Deuxième raison: la concurrence. A La Louvière, il y a déjà un cinéma: le Stuart. Celui-ci est étroitement lié à l’histoire de la ville, géré depuis plus de 40 ans par la famille Pescatore. Et qui risque fort de ne pas faire le poids face à un rutilant complexe flambant neuf.

Mais Jan Staelens l’a assuré dans la presse: il ne veut pas la mort du Stuart. «Le but n’est certainement pas d’arriver sur La Louvière et d’y détruire ce qui existe déjà, mais de travailler ensemble» (Nouvelle Gazette du 2 mai). Le boss d’Imagix voit bien le Stuart se réinventer et axer sa programmation sur des films indépendants, orientés «art et essai», pendant que lui diffuse les films pop-corn. Pourquoi pas? Reste à savoir comment le Stuart en vivrait.…

Et la Strada?

Mais il existe aussi un projet de cinéma, lié à la «Strada». Ce projet vieux de 10 ans, qui prévoit la création d’un nouveau quartier mêlant habitat, commerces, services et loisirs sur la friche Boch, a connu moult atermoiements. Tantôt un nouveau cinéma était prévu, tantôt il ne l’était plus.…

Un cinéma dans la Strada, c’est impossible. Il faut un parking bien trop grand pour que cela puisse s’inclure à cet endroit

Mais dans la dernière mouture du projet, il y figure bel et bien. Il compterait huit salles et des discussions se tiendraient avec deux opérateurs pour faire aboutir le projet.

Dont Jan Staelens fait peu de cas, pointant le passif chamboulé du projet et une situation peu adéquate selon lui. «Un cinéma dans la Strada, c’est impossible. Il faut un parking bien trop grand pour que cela puisse s’inclure à cet endroit», soutient-il.

Mais de son côté, le promoteur de la Strada persiste: «Le cinéma est un élément essentiel dans le projet», confirmait Peter Wihlhelm à Antenne Centre.

Car pour redynamiser le cœur de ville, l’objectif poursuivi par le projet Strada, «il y a deux recettes à mettre en œuvre. Un: en renforçant la convivialité par l’arrivée massive de loisirs et d’Horeca. Deux: les villes doivent défendre leur cœur de ville contre des projets périphériques pas chers à mettre en œuvre.»

Côté politique, dans l’opposition, on est vent debout contre le projet Imagix, lui préférant le projet Strada. Côté majorité, on est jusqu’à présent resté discret, précisant qu’à ce stade, aucune demande de permis n’avait encore été déposée. Ce sera bientôt le cas et il faudra sortir du bois…