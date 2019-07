Mardi des blouses blanches: «Nous allons constituer un dossier que nous transmettrons au prochain ministre»

Ce mardi marquait la cinquième journée d’actions et de mobilisations des blouses blanches à Liège et à Huy. Le personnel et les résidents de cinq sites différents ont marqué le coup au cours de la matinée.

Les infirmiers et infirmières dénoncent depuis quelque temps des conditions de travail de plus en plus difficiles. Pour se faire entendre la CNE avait lancé le «Mardi des blouses blanches» semblable au «Jeudi pour le climat» lancé par les jeunes. L’initiative de la CNE a été rejointe par la CSC service public.

À la maison de repos du Pré Brion, les infirmières, quelques résidents et le directeur général du CHRH se sont installés à l’extérieur du bâtiment vers 11 h. «Outre la revalorisation salariale, nous demandons de meilleures conditions de travail et du personnel supplémentaire. Le personnel est tellement débordé qu’il court dans tous les sens sans avoir le temps de parler, de distraire ou d’accompagner les résidents. Or c’est aussi une de leurs fonctions. Il est important de revoir les normes», a expliqué Isabelle Debroux, responsable communication de la CSC.

Les vacances n’arrangent rien à la problématique. Si le personnel soignant prend effectivement des congés, la maison de repos ne se vide pas pour autant de ses résidents, au contraire. «Le mouvement reprendra à la rentrée. D’ici là, nous allons distribuer des cartes aux infirmiers pour qu’ils fassent part de leurs revendications. Nous compilerons ces demandes en un dossier que nous transmettrons au prochain ministre compétent en la matière», a conclu Madame Debroux avant de se rendre à l’hôpital de la Citadelle à Liège.