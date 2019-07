L’AS Rome profite du mercato pour sensibiliser ses supporters à la disparition d’enfants

Le club italien de l’AS Rome a décidé d’accompagner chaque annonce de transfert par des avis de recherche pour des enfants disparus.

En cette période de mercato, l’AS Rome a trouvé le moyen de rentabiliser sa forte présence sur les réseaux sociaux pour la bonne cause. Désormais, chaque nouvelle recrue du club romain sera accompagnée d’un avis de recherche d’un enfant disparu.

Ce fut notamment le cas ces derniers jours pour les arrivées d’Amadou Diawara et de Leonardo Spinazzola. «Cet été, l’AS Rome profitera de chaque vidéo d’annonce de transfert sur les réseaux sociaux pour sensibiliser le public à la recherche d’enfants disparus dans le monde», a tweeté le club.

Official: Leonardo Spinazzola is now a Roma player.



This summer #ASRoma will use each transfer announcement video on social media to help raise awareness about the search for missing children globally.

@MissingKids ?? @telefonoazzurro pic.twitter.com/sy9GheDhsg