VIDÉO | Considéré comme un mâle pendant 23 ans, un hibou pond un œuf

Un hibou a surpris les employés d’un refuge anglais en pondant… un œuf alors qu’il était considéré comme un mâle depuis 23 ans.

La nature recèle toujours de nombreux mystères. C’est notamment le cas de Kaln le hibou. Recueilli dans le refuge anglais de Gloucester il y a 23 ans, ce grand-duc a toujours été considéré comme un mâle, jusqu’au jour où il a pondu… un œuf.

Barn Owl Centre Cette ponte surprise a pris de court les employés du Barn Owl Centre, persuadés d’avoir affaire à un mâle. Et pour cause, celui-ci n’avait jamais pondu d’œuf durant sa vie au centre alors que les femelles peuvent en pondre jusqu’à six par mois à la fin de l’hiver.

Avec son comportement typique d’un mâle, Kaln était connu pour être très actif au moment de la saison des amours et a semblé lui-même surpris de voir un œuf sortir de son corps. «Je pense qu’il était aussi choqué que nous», a déclaré le fondateur du sanctuaire, Vincent Jones.

Mais comment expliquer ce phénomène? Comme l’explique Livescience, le sexage des hiboux est compliqué puisque mâles et femelles se ressemblent beaucoup. En effet, contrairement à la majorité des animaux, il y a peu de différence entre leurs organes génitaux. «Le centre compte 46 oiseaux. S’ils ont le comportement d’un homme, on dit que ce sont des hommes. S’ils ont le comportement d’une femme, on dit que ce sont des femmes.»

À présent, on dit que c’est un garçon manqué

Cette ponte surprenante n’a pas changé le comportement des gardiens du centre envers Kaln. «Il n’y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Nous sommes tous des individus, et Kaln en est un aussi, certes très spécial. À présent, on dit que c’est un garçon manqué», a précisé le fondateur du centre.

L’œuf n’ayant pas été fécondé, Kaln ne pourra pas devenir «maman». Le problème, c’est que cet événement insolite a perturbé le hibou, qui a montré des signes de dépression et contracté des problèmes de santé sans lien avec cette ponte.

Heureusement, le volatile semble désormais avoir repris du poil de la bête. «Et la santé du hibou, c’est ce qui compte vraiment, n’est-ce pas?», a conclu Vincent Jones.