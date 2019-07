VIDÉO | Un couple joue au tennis de table dans le métro de New York

Un couple a joué au tennis de table dans le métro de New York, à la plus grande surprise des voyageurs.

Ce week-end, les usagers de la ligne 6 du métro de New York ont eu droit à une distraction plutôt insolite. Et pour cause, un couple a déplié une table de ping-pong dans un wagon avant d’entamer une partie sous le regard ébahi des voyageurs.

On the 6 train tonight, a couple takes a table out and starts a ping pong game....#I??NYC pic.twitter.com/WqztzK9xSx — Mary Karr, Author (@marykarrlit) 29 juin 2019

L’un de ceux-ci a filmé les échanges entre les deux pongistes et la vidéo a très rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Si de nombreux internautes se sont amusés de cette scène cocasse, d’autres ont plutôt trouvé l’initiative embêtante pour les voyageurs. «Wow, ça m’ennuierait tellement», a notamment tweeté une internaute.

De son côté, l’élue new-yorkaise et à la Chambre et figure montante du Parti Démocrate Alexandria Ocasio-Cortez a trouvé la vidéo hilarante et l’a retweetée. «Où c’était? S’il vous plaît, dites moi que c’était Manhattan, je ne cherche pas à recevoir d’appels téléphoniques à ce sujet.»