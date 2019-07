La solidarité des Flamands envers Wallons et Bruxellois s’élève à 968 euros par an

Les deux provinces de Brabant en tête

En observant les différences par province, on remarque toutefois que le Brabant wallon est le 2e contributeur net à la solidarité, après le Brabant flamand et avant la province d’Anvers. Les populations de toutes les autres provinces et de Bruxelles sont bénéficiaires nets, en moyenne toujours.

Les provinces qui bénéficient le plus des flux de solidarité entre les territoires, proportionnellement à leur population, sont le Hainaut, avec 2 943 euros par personne et par an, suivi de la province de Liège, avec 1 831 euros par personne et par an. Le Brabant Flamand est proportionnellement le plus grand contributeur net, avec 3 492 euros par personne et par an au profit d’autres provinces, suivi du Brabant Wallon avec 2 668 euros par personne et par an.

Éric Dor a en outre analysé la situation par arrondissement. Ici, Louvain est meilleur contributeur net (3 651 euros par personne par an), suivi de Hal-Vilvorde (3 364 euros) et du Brabant wallon. L’arrondissement qui bénéficie le mieux de la solidarité interpersonnelle est celui de Charleroi, avec un gain de 4 345 euros par personne par an.