Neuf blessés dans une attaque des rebelles du Yémen contre un aéroport saoudien

(Belga) Neuf personnes ont été blessées dans une attaque menée mardi par des rebelles yéménites contre un aéroport civil dans le sud de l'Arabie saoudite, a indiqué la coalition militaire dirigée par Ryad.

"L'attaque terroriste contre l'aéroport d'Abha (...) a fait neuf blessés parmi les civils, dont huit citoyens saoudiens et un ressortissant indien", a indiqué la coalition dans un communiqué publié par l'agence de presse officielle saoudienne SPA. Auparavant, les rebelles chiites Houthis, proches de l'Iran, avaient affirmé sur leur chaîne de télévision Al-Masira avoir "lancé une vaste opération prenant pour cible des avions militaires à l'aéroport international d'Abha" avec des drones. Les rebelles chiites Houthis, proches de l'Iran, subissent depuis mars 2015 d'intenses bombardements aériens de la coalition qui ont fait de nombreuses victimes, dont beaucoup de civils. Ces dernières semaines, les rebelles ont augmenté la fréquence de leurs attaques de missiles et de drones en territoire saoudien à la frontière entre les deux pays. Le 12 juin, une attaque au missile sur l'aéroport d'Abha a blessé 26 civils et a suscité des promesses de réplique sévère de la coalition. Et le 23 juin, une nouvelle attaque au missile sur le même aéroport a tué un Syrien et blessé 21 autres civils, selon la coalition. A la suite de ces attaques, les médias officiels saoudiens ont fait état d'une intensification des raids aériens de la coalition sur des positions rebelles dans la province de Hajjah, dans le nord du Yémen, et sur la capitale yéménite Sanaa, tenue par les rebelles. La coalition est intervenue à partir de 2015 pour soutenir les autorités du Yémen après la fuite en Arabie saoudite du président yéménite Abd Rabbo Mansour Hadi devant l'avancée des rebelles. Le conflit a fait depuis des dizaines de milliers de morts, selon les organisations internationales. Les combats ont provoqué au Yémen une crise humanitaire que l'ONU considère comme la plus grave au monde, avec des millions de personnes déplacées et ayant besoin d'aide. (Belga)