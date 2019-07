Éditions de l'Avenir: après les licenciements, des désignations ciblées

Des nominations au sein de la rédaction de «L’Avenir» téléguidées par la direction: l’indépendance de la rédaction est en danger.

L’indépendance de la rédaction de L’Avenir est, plus que jamais en danger. La direction vient d’imposer ses vues à deux reprises dans la désignation à des postes clefs au sein de la rédaction. Passant outre l’avis négatif émis par les deux rédacteurs en chef adjoints. Les deux dépositaires de cette indépendance puisqu’il n’y a plus de rédacteur en chef.

Pas un rempart, un bras armé

Que son substitut, le directeur des rédactions n’est en aucun cas un rempart mais juste le bras armé de la direction. Qu’il est là pour en appliquer les décisions. Pour rappel, ce dernier a été parachuté par la direction à la place du rédacteur en chef sans aucune procédure de recrutements ou d’appel à candidature. Qu’en aucun cas il n’a présenté de projet à la société des rédacteurs, comme cela est prévu dans la charte d’indépendance rédactionnelle.

Présent depuis un an, ce directeur des rédactions a été à plusieurs reprises désavoué par sa propre direction. Que ce soit lors de la présentation de «projets» rédactionnels, lors d’interventions en public où elle lui demande de se taire. Entre autres. Il est donc là pour obéir.

C’est ce qui vient encore de se passer puisque ce directeur des rédactions a pris la décision d’évincer un candidat d’un poste de chef de service. Malgré deux présentations concluantes devant un «jury» et à aucun moment remises en question. Mais une candidature recalée parce que d’après le directeur des rédactions, le candidat n’avait pas d’expérience managériale.

Pour le moins interpellant puisque ce même directeur des rédactions n’en avait aucune quand il a été parachuté à un poste bien plus haut dans la hiérarchie. Soit.

Recrutements en phase avec la direction?

Pour ce poste, la voie est maintenant ouverte pour un recrutement qui sera, plus en phase avec les «vues» de la direction.

Comme ce fut le cas, une semaine plus tôt, pour un autre poste, la direction a donc décidé de procéder à des désignations ciblées après avoir mené des licenciements ciblés (lire ci-dessous).

Stéphane Moreau et consorts n’ont visiblement pas digéré la couverture de l’affaire Publifin et sont toujours aussi déterminés à régler leurs comptes avec cette rédaction insoumise en la renouvelant progressivement par des éléments plus «collaborants».

Oui, l’indépendance de la rédaction de L’Avenir est gravement menacée. Non, la sérénité n’est pas revenue au sein de celle-ci comme certains membres de la direction le laissent entendre.