Adrien Rabiot quitte le PSG pour la Juventus

Le Français Adrien Rabiot, qui était en fin de contrat avec le PSG, s’est engagé à la Juventus, a annoncé lundi le club champion d’Italie, sans préciser la durée du contrat du médian de 24 ans.

La presse italienne parle d’un contrat de cinq ans.

Adrien Rabiot, en conflit avec le PSG où il ne souhaitait pas prolonger son contrat qui arrivait à expiration dimanche, avait été écarté du groupe professionnel mi-décembre. Il est libre de s’engager dans le club de son choix depuis ce lundi.

L’international français (six sélections) avait aussi été mis à pied par le PSG en mars dernier pour être sorti en boîte de nuit le soir de l’élimination du club parisien en 8es de finale de Ligue des champions.

Rabiot jouait au PSG depuis 2012, avec un prêt d’une saison à Toulouse en 2012-2013. Il a été six fois champion de France et remporté trois Coupes de France avec le club de la capitale française.

