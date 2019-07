Drame à Jambes: un baigneur s’est noyé

Ce lundi après-midi, les plongeurs de la zone NAGE ont repêché le corps sans vie d’un baigneur à Jambes.

Vers 14h40, ce baigneur d’une cinquantaine d’années a sombré dans les eaux mosanes. Un autre nageur, qui l’accompagnait, l’a vu couler et a immédiatement appelé à l’aide.

Une ambulance et trois plongeurs, menés par le lieutenant Paquot-Servais, ont accouru vers la plage d’Amée, lieu du drame. Une heure plus tard, les trois pompiers sortaient le corps du nageur, tragiquement décédé. Malgré le peu d’eau et de courant en cette période de canicule, les plongeurs ont dû évoluer dans des eaux avec une visibilité presque nulle.

Le médecin du Smur, sur place, a constaté le décès aux alentours de 16h.

Depuis lundi dernier, beaucoup de baigneurs se rafraichissent dans la Meuse, à Jambes, non loin du restaurant de la plage d’Amée. Cette ancienne piscine mosane est depuis plusieurs années sans surveillance et libre d’accès.