Les Grands Départs (on utilise les majuscules) sont rares en ce qui concerne Bruxelles. Après celui de 1958, on n’en sera ainsi qu’au deuxième en ce début de juillet. Mais on parle de Grand Départ, de ces quelques jours qui précèdent l’envol du samedi et qui attire pendant près d’une semaine la grande foule, notamment avec la présentation officielle des coureurs, programmée ce jeudi 4 juillet.