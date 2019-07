Le débrief du jour: Nouvelle mission pour les informateurs royaux | Ce qui change ce 1er juillet | Le calendrier de la D1A dévoilé

Johan Vande Lanotte et Didier Reynders chargés d’une nouvelle mission par le roi, les nouveautés en ce 1er juillet, Genk et Courtrai en ouverture de la prochaine saison de D1A: voici ce qui a fait, en partie, l’actualité de ce lundi.

1. Neufchâteau: le scrutin du 16 juin aussi invalidé?

Comme ce fut le cas lors de l’affaire des procurations, le gouverneur de la province de Luxembourg, Olivier Schmitz va organiser des audiences lundi prochain à la suite du recours de la liste Agir Ensemble demandant l’annulation du résultat des élections communales du 16 juin dernier à Neufchâteau.

2. Les informateurs royaux chargés d’une nouvelle mission

Le roi Philippe a demandé ce lundi aux informateurs Johan Vande Lanotte et Didier Reynders d’établir, dans la poursuite de leurs échanges, une note pouvant servir de base aux «futures discussions de préformation».

+ À LIRE | Les informateurs chargés de rédiger une note en vue de discussions de préformation

3. Tout ce qui change au 1er juillet

Nouveau certificat d’immatriculation, infractions plus chères et cannabis légal plus réglementé, plusieurs changements et nouveautés entrent en vigueur ce 1er juillet. On fait le point.

4. Nouvelle vie pour le château de l’Opus Dei

À peine racheté, le château de Dongelberg (Jodoigne) laissé l’abandon par l’Opus Dei depuis 40 ans, est à nouveau à vendre.

5. Genk-Courtrai pour ouvrir la saison 2019-2020 de D1A

La Pro League a rendu public ce lundi en début d’après-midi le calendrier de la nouvelle saison du championnat de D1A belge. Le calendrier des trois divisions nationales ne sera ni complet, ni officiel, tant que le verdict de la CBAS, initialement promis pour le 30 juin mais reporté suite à la saga des présidents récusés, n’aura pas été prononcé.