Groen et VLD ne veulent pas du Belang, les Verts déplorent la suspension des discussions

Groen a vertement critiqué la décision de ne pas commencer la formation d’un gouvernement flamand annoncée par Bart De Wever.

Les écologistes appellent le formateur flamand à mettre son temps à profit pour discuter avec d’autres partis que le Vlaams Belang, auquel la N-VA a consacré un troisième tour de discussion.

«Les grands défis d’avant les élections, aussi bien en matière climatique que socio-économique, sont toujours les mêmes après les élections. Cela n’a aucun sens de mettre en mode vacances les négociations fédérales et flamandes», a souligné Groen.

Les discussions qu’a menées M. De Wever avec le Vlaams Belang inquiètent les Verts.

«Nous ne pouvons pas nous imaginer que le CD&V, l’Open Vld et le sp.a s’inscrivent dans cette façon de travailler. Voir le Vlaams Belang coauteur d’un accord de gouvernement est néfaste pour l’avenir de la Flandre. En tant que démocrates, nous ne pouvons pas nous diviser sur nos valeurs fondamentales et séparer les gens en citoyens A et B», a averti la présidente, Meyrem Almaci.

À l’issue de son bureau, la N-VA a interpellé les autres partis sur leur refus d’entamer une discussion avec le Vlaams Belang, grand gagnant des élections en Flandre.

«Comme cela a déjà été dit, l’Open Vld ne veut toujours pas d’un gouvernement avec le Vlaams Belang», a fait savoir l’Open Vld après la réunion de son bureau.

Les libéraux flamands se sont entretenus ce week-end avec le formateur Bart De Wever, à l’instar du sp.a et du CD&V. Ils l’appellent une nouvelle fois à faire connaître ses partenaires privilégiés de négociation.