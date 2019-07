VIDÉO | Les Aveugles regardent à nouveau Notre-Dame de Tournai

Ce lundi, la statue des Aveugles a enfin pu rejoindre la place qu’elle devrait occuper définitivement au pied de la cathédrale de Tournai.

Nous avons déjà expliqué pourquoi il a fallu un certain temps aux ouvriers de la société havinnoise Boutribati pour reconstituer le socle de la statue des Aveugles sur l’emplacement qu’elle devrait occuper définitivement au pied de Notre-Dame, du côté de la rue des Chapeliers.

En réalité, les pierres de la base avaient bien été photographiées et numérotées lorsqu’elles ont été démontées il y a six ans (en raison du chantier de rénovation de la Cathédrale). Toutefois, avec le temps, les numéros ont disparu et il était donc difficile de reconstituer le puzzle à l’identique.

Mais, L’équipe de Cédric Boutry y est arrivée, si bien que le déménagement de la statue a pu être opéré ce lundi matin. Une grue télescopique, de type Manitou, a été utilisée pour déplacer la sculpture depuis l’endroit où elle était stockée - soit derrière la palissage située à la place Paul-Émile Janson - jusqu’à son nouvel emplacement du côté de la rue des Chapeliers.

Pour la petite histoire, on notera que ce n’est pas la première fois que cette statue déménage. Quand elle est arrivée à Tournai, elle avait été déposée provisoirement devant l’hôpital civil car rien n’était prévu pour l’accueillir. Elle a ensuite été transférée vers la Place Paul-Émile Janson où elle occupa également plusieurs emplacements différents (au moins trois à notre connaissance)...

Réalisée par Guillaume Charlier, la sculpture daterait, selon les sources, de 1906 ou de 1908. La statue porte bien la date de 1906 à côté de la signature de Guillaume Charlier. EdA

La date reprise à côté de la signature de l’artiste, est bien la plus ancienne. Il est vraisemblable que 1908 soit l’année durant laquelle la statue aurait été officiellement déposée.

Souvenirs du Maghreb

Pourquoi Guillaume Charlier a-t-il réalisé cette sculpture représentant quatre aveugles guidés par un enfant?