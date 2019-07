Les partis flamands hostiles au Belang montrent peu de respect à l’électeur, selon la N-VA

Le fait qu’aucun parti flamand ne souhaite négocier avec le Vlaams Belang témoigne du «peu de respect pour l’opinion des électeurs flamands», selon une déclaration de la N-VA, ce lundi midi.

Dans cette communication, la N-VA confirme par ailleurs qu’aucune formation formelle ne sera lancée, faute de clarté au niveau fédéral. «Chaque parti demande des éclaircissements sur ce qui va se passer au niveau fédéral. Cela complique la formation du gouvernement flamand», constate-t-elle.

La formation politique présidée par Bart De Wever déplore en outre une nouvelle fois le refus opposé par le PS «à toute invitation formelle et informelle à s’asseoir avec le plus grand parti flamand», ajoute-t-elle. Il semble que le PS mais aussi Ecolo ne considèrent plus valable de discuter avec la N-VA, déplore-t-elle. «Ce sont pourtant les partis qui revendiquent de mettre en avant l’intérêt de la Belgique. La N-VA souhaite un dialogue sur le confédéralisme et sur une politique qui répond aux griefs de l’électeur flamand. Après tout, pour résoudre des problèmes, il faut d’abord se parler l’un l’autre», rappelle le parti.

Que divers partis flamands n’excluent pas un gouvernement fédéral sans majorité flamande est une autre épine dans le pied de la N-VA. «Mettre sa confiance dans la formation d’un gouvernement flamand avec la menace d’un gouvernement fédéral anti-flamand n’est pas négociable pour la N-VA», répond-elle.

La N-VA a enfin une nouvelle fois critiqué l’organisation simultanée des élections fédérale et régionales et l’incertitude que cette situation engendre.

