Corruption pour l’incinérateur de Herstal: les condamnations confirmées

La cour d’appel de Liège a prononcé lundi son arrêt dans le dossier des faits reprochés à différents prévenus suspectés de faits de corruption dans le cadre de l’attribution du marché de la construction de l’incinérateur de Herstal. À l’exception d’un seul prévenu acquitté, les condamnations ont été confirmées. Les durées de peines et les durées de sursis accordés ont cependant été diminuées.

Douze prévenus avaient été condamnés le 29 juin 2018 par le tribunal correctionnel de Liège à des peines allant de six mois de prison avec sursis à trois ans avec sursis également. Trois autres avaient été acquittés. Des amendes, des interdictions professionnelles de cinq ans et d’importantes confiscations avaient été infligées dans le cadre de ce premier jugement de l’affaire rendu en l’absence d’Alain Mathot, décrit comme un des principaux protagonistes mais qui devra encore être jugé.

Les préventions retenues concernaient des faits de corruption, d’escroquerie, de faux et d’usage de faux ou encore d’infractions aux lois du marché public. La cour d’appel de Liège a réexaminé l’affaire et a prononcé son arrêt ce lundi. La décision, qui fait plusieurs centaines de pages, n’a pas été entièrement lue à l’audience. La cour s’est contentée de lire le dispositif contenant les différentes peines prononcées.

De manière générale, les différentes condamnations prononcées en première instance ont été confirmées, à l’exception de l’acquittement de l’Autrichien Mirko Kovats, le supérieur hiérarchique de Philippe Leroy. Les peines d’amendes ont été diminuées. Les durées de sursis, assortis aux peines et aux amendes, ont également été revues à la baisse. Les confiscations prononcées ont également été modifiées.

Philippe Leroy, l’accusateur d’Alain Mathot et ex-patron d’Inova France, a été condamné à une peine réduite à deux ans de prison avec sursis et une amende de 3 000 euros avec sursis. Adelio Tarquini, un maillon indispensable de l’attribution du marché, a été condamné à une peine de 15 mois de prison avec sursis et une amende de 3 000 euros avec sursis.

La peine prononcée contre Léon-François Deferm, un proche de la famille Mathot, a été réduite à un an de prison avec sursis. La confiscation prononcée contre lui a été portée à un million d’euros. Les autres prévenus ont été condamnés à des peines allant de huit mois de prison avec sursis à deux ans de prison avec sursis. Toutes les peines d’amendes prononcées sont assorties de sursis.