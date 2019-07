La fédération belge à la recherche d’athlètes pour le parabob

En plus d’un bob à deux messieurs et dames et d’un monobob, la Fédération Belge de Bobsleigh et de Skeleton se concentrera à l’avenir sur le parabob, une compétition pour personnes ayant un handicap. Un appel aux candidats sera lancé dès ce vendredi.

«Le moment est venu de lancer cet appel, estime Geert Vanvaerenbergh, le CEO de la fédération belge de bobsleigh et skeleton. Les personnes intéressées peuvent postuler via un formulaire sur notre site (www.bobenskeleton.be). Nous ne ciblons pas seulement les athlètes de haut niveau: les candidats que nous recherchons ne doivent pas nécessairement être sportifs. Il doit s’agir de passionnés de sport qui aiment le défi et une certaine affinité avec la vitesse est un joli bonus. Les personnes paralysées sont également admissibles: le parabob est un monobob et les athlètes y sont attachés. Il n’y a donc pas de procédure de départ dans laquelle l’engin est poussé en courant. Le départ est piloté mécaniquement de façon à ce qu’il soit le même pour tout le monde. Par conséquent, les athlètes ayant les jambes ou les pieds paralysés sont également concernés. Les jambes ne sont pas nécessaires pour le parabob, les bras le sont. Il faut piloter, cela devient donc impossible pour les aveugles et les malvoyants.»

Les candidatures seront suivies d’une procédure de sélection approfondie.

«Dans la candidature écrite, nous recherchons principalement l’histoire de l’athlète, sa motivation… Ensuite, nous examinons également la situation médicale et effectuons une première sélection. Le reste de la procédure se déroule en trois phases à la KUL de Louvain: d’abord une sélection médicale, ensuite un test de la capacité de visualisation par une simulation VR et enfin, il y a le test de motivation, poursuit Geert Vanvaerenbergh. Par la suite, nous aimerions qu’il nous reste quinze candidats pour aller à Winterberg afin de voir comment ils réagissent dans un duobob, conduit par un pilote expérimenté. A ce stade, nous garderons de deux à six athlètes avec lesquels nous travaillerons l’hiver prochain. Ce sera sur un circuit de la Coupe du monde, où il y a une compétition mixte. Ce sport n’est pas encore au programme des Jeux paralympiques, mais je suis convaincu que cela va changer.»

Pour le souligner encore davantage, la maison de production Nieuwshuis d’Éric Goens réalisera à l’automne un documentaire, qui sera diffusé à l’hiver 2020. «L’accent ne sera pas mis sur le bobsleigh, mais sur l’être humain. Les réalisateurs veulent leur montrer leurs plus grand respect. Pour moi, ce devrait être un bon signal pour l’inclusion des personnes handicapées.»