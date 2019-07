LIVE | Découvrez le calendrier de D1A pour la saison 2019-2020

Avec Malines… en attendant la CBAS

Précisons toutefois que ce calendrier ne sera ni officiel, ni définitif! En effet, dans l’attente du verdict final que la Cour belge d’arbitrage du sport (CBAS) doit rendre dans l’affaire des matches truqués, le KV Malines, champion de D1B lors de la saison dernière, est considéré comme l’équipe promue en D1A. En cas de confirmation par la CBAS de la sanction prononcée début juin à l’encontre des Malinois, c’est pour rappel le Beerschot, finaliste malheureux de D1B la saison dernière, qui remplacera Malines en D1A. À moins qu’un autre scénario sorte du chapeau de la CBAS et que Malines ET le Beerschot ne soient promus. Sans compter Lokeren qui réclame pour sa part son maintien en lieu et place des Malinois et des Anversois… Bref, pour le calendrier définitif, il faudra encore attendre un peu!