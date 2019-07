En une nuit, la «free agency» et Brooklyn ont retourné la NBA

Mais aussi…

On l’a cité, DeAndre Jordan et son jeu agressif sous l’anneau arrive chez les Nets de Brooklyn pour former avec Durant et Irving le «Big 3» dont tout le monde parle désormais à l’Est; Trevor Ariza a signé chez les Kings de Sacramento, une franchise en pleine renaissance; Julius Randle rejoint les Knicks de New York, lesquels ont donc manqué toutes leurs cibles prioritaires durant cette intersaison (Williamson, Durant, Irving, Walker); Tobias Harris amène son scoring aux Sixers de Philadelphie; Ricky Rubio passe du côté des Suns de Phoenix; Terry Rozier atterrit chez les Hornets de Charlotte: D’Angelo Russell file du côté des Warriors de Golden State.

Au tour de Kawhi

D’autres mouvements, et non des moindre, risquent de faire encore évoluer les choses. Ainsi, Kawhi Leonard, MVP des NBA Finals de la saison écoulée et grand artisan du titre des Raptors est en fin de contrat à Toronto. La franchise canadienne aimerait le prolonger, mais les Lakers, entre autres, font les yeux doux au joueur considéré comme l’un des plus complets et performants de la ligue.