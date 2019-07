Virton débutera à OHL avant de recevoir l’Union: voici le calendrier de D1B pour la saison 2019-2020

Le calendrier de la Proximus League (D1B) a été dévoilé ce lundi matin avec un Beerschot-Lokeren en ouverture de la saison… en attendant le verdict de la CBAS dans l’affaire des matches truqués.

Pour son grand retour à l’échelon professionnel du football belge, l’Excelsior Virton débutera le 3 août à 17h à Den Dreef, contre Oud-Heverlee Leuven.

C’est le 10 août que les Gaumais évolueront pour la première fois à domicile: ils recevront l’Union Saint-Gilloise sur les coups de 20 h 30.

Suivront ensuite un déplacement à Lommel (17/8) et la réception de Westerlo (1/9).

Dans quel stade?

Pour rappel, le club continue de plancher sur diverses solutions afin de disputer l’ensemble de ses rencontres à domicile dans un stade conforme aux exigences du foot pro. Leur stade doit en effet répondre à différentes normes (en termes de nombre de place, d’éclairage, de chauffage de la pelouse, etc.) dans les mois à venir. «À l’heure actuelle, notre seul souci, mon seul souci c’est l’échéance d’octobre 2020, rappelait récemment Frédéric Lamotte. C’est à cette date que nous devons avoir un stade conforme pour le monde pro. Tout le monde au club est occupé à réfléchir pour atteindre cet objectif.»

Avec le Beerschot… en attendant la CBAS

Précisons toutefois que ce calendrier n’est ni officiel, ni définitif!

En effet, dans l’attente du verdict final que la Cour belge d’arbitrage du sport (CBAS) doit rendre dans l’affaire des matches truqués, le KV Malines, champion de D1B lors de la saison dernière, est considéré comme l’équipe promue en D1A.

En cas de confirmation par la CBAS de la sanction prononcée début juin à l’encontre des Malinois, c’est pour rappel le Beerschot, finaliste malheureux de D1B la saison dernière, qui remplacerait Malines en D1A. Ce dernier serait alors réintégré à la place des Anversois dans le calendrier de D1B.

À moins qu’un autre scénario sorte du chapeau de la CBAS et que Malines ET le Beerschot soient promus. Sans compter Lokeren qui réclame pour sa part son maintien en lieu et place des Malinois et des Anversois… Bref, pour le calendrier définitif, il faudra encore attendre un peu!