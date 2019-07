Mardi des blouses blanches: des actions à Liège et Huy pour la cinquième semaine de protestation

C’est à Huy et Liège que se dérouleront les principales manifestations ce mardi au niveau des blouses blanches.

Le CHR de la Citadelle à Liège et des maisons de repos du CHR de Huy se mobiliseront demain/mardi pour dénoncer les conditions de travail dans le secteur des soins de santé, annonce lundi la CSC Services publics. Il s’agira du cinquième «mardi des blouses blanches», protestations en cours depuis le début du mois de juin.

L’été est arrivé avec ses gros sabots et qui dit période estivale, dit pression maximale sur les travailleurs du secteur de la santé, alerte le syndicat chrétien. «Les effectifs déjà insuffisants en temps normal sont encore plus réduits durant les congés», souligne, dans un communiqué, Lina Cloostermans, secrétaire permanente CSC Services-Publics. «Il arrive parfois même que certaines planifications d’horaires se retrouvent sans nom car on ne sait pas qui sera là pour assurer le service.»

Le secteur de la santé se mobilise depuis le début du mois de juin pour dénoncer ses conditions de travail. Un mouvement lancé par la CNE, suivi ensuite par les autres instances syndicales. La CNE avait annoncé la semaine dernière que plusieurs réunions en commission paritaire étaient prévues cet été. Elle se donnait jusque septembre pour évaluer les avancées, avant d’éventuelles actions à la rentrée, laissant dès lors l’été libre de mobilisation.

Toutefois, la CSC Services publics, dans la région de Liège, a décidé de poursuivre le mouvement ce mardi «car des délégations n’ont pas encore pu (y) participer», explique Mme Cloostermans. «C’est pour leur donner l’occasion de s’exprimer.» La syndicaliste n’avait connaissance que d’actions à Liège et Huy.