NBA: en visite en Chine, James Harden fait le fou à scooter, se fait arrêter, puis s’excuse

Le basketteur américain James Harden, superstar de la NBA évoluant aux Houston Rockets, s’est excusé après avoir été arrêté ce week-end par la police de Shanghai alors qu’il roulait à contresens en scooter.

Le joueur de 29 ans à l’épaisse et longue barbe noire, qui était présent en Chine pour une opération promotionnelle, est immensément populaire dans le pays asiatique, où le basket est le sport roi.

Des photos diffusées samedi sur l’Internet local montraient Harden vêtu d’un T-Shirt et short noirs, chevauchant un petit scooter électrique rouge, en train d’être appréhendé par un policier.

NBA superstar #JamesHarden caused quite a commotion in Shanghai on Saturday when he rode down the street on a scooter, and got stopped by traffic police for using the wrong side of the road. pic.twitter.com/qYkkuF4D7x